Dos ataques con explosivos en diferentes puntos dejan al menos un policía muerto y varias personas heridas en Colombia

Dos atentados con explosivos perpetrados en diferentes puntos de Colombia han dejado un saldo preliminar de al menos un policía muerto y varias personas heridas, marcando los primeros ataques de este tipo bajo el nuevo gobierno tras el anuncio de mano dura contra los grupos armados ilegales. La cobertura señala la presunta autoría de las disidencias de 'Iván Mordisco' en el ataque registrado contra el peaje de Mondomo en la vía Panamericana, mientras que voces oficiales han manifestado que el país no se arrodillará ante el terrorismo.

Los reportes actuales no detallan el número exacto de heridos ni especifican la ubicación exacta o los responsables del segundo ataque con explosivos mencionado en los informes de Univision.