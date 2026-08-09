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Dos ataques con explosivos en diferentes puntos dejan al menos un policía muerto y varias personas heridas en Colombia

Dos ataques con explosivos en diferentes puntos de Colombia dejan al menos un policía muerto y varias personas heridas.

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El resumen

Dos atentados con explosivos perpetrados en diferentes puntos de Colombia han dejado un saldo preliminar de al menos un policía muerto y varias personas heridas, marcando los primeros ataques de este tipo bajo el nuevo gobierno tras el anuncio de mano dura contra los grupos armados ilegales. La cobertura señala la presunta autoría de las disidencias de &#039;Iván Mordisco&#039; en el ataque registrado contra el peaje de Mondomo en la vía Panamericana, mientras que voces oficiales han manifestado que el país no se arrodillará ante el terrorismo.

Los reportes actuales no detallan el número exacto de heridos ni especifican la ubicación exacta o los responsables del segundo ataque con explosivos mencionado en los informes de Univision.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.

Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué sucedió en Colombia?

Se registraron dos ataques con explosivos en diferentes puntos que dejaron al menos un policía muerto y varias personas heridas.

¿A quién se atribuye el atentado en Mondomo?

La cobertura señala a las disidencias de 'Iván Mordisco' como responsables del ataque contra el peaje de Mondomo en la vía Panamericana.

¿Qué detalles faltan en la información actual?

Los reportes no especifican la ubicación exacta ni los autores del segundo ataque con explosivos, ni la cifra total de personas heridas.

Velocidad

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