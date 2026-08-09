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Shein prepara su salida de la bolsa tras el desplome de su valoración

Shein afronta su esperada salida a bolsa con una valoración muy inferior a la prevista y dudas en el sector.

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El resumen

La plataforma de moda online avanza en sus planes para cotizar en Hong Kong mientras se multiplican los recelos en torno a la moda ultrarrápida. Los movimientos corporativos previos incluyen la propuesta de pagos en efectivo y un mayor volumen de acciones dirigidas a los últimos inversores, en un mercado global donde el sector mueve cifras millonarias.

La valoración de la compañía se sitúa en una horquilla estimada entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, una cifra que contrasta con las expectativas iniciales de buscar hasta 43.000 millones. Diversos medios económicos han puesto el foco en la caída de su tasación y en las reticencias que enfrían la operación bursátil.

La cobertura informativa no detalla aún el calendario definitivo para la ejecución de la oferta pública de venta, por lo que el mercado sigue a la espera de confirmaciones oficiales sobre los próximos pasos de la empresa.

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Respuestas rápidas

¿Dónde planea Shein su salida a bolsa?

Los informes indican que la compañía apunta a Hong Kong para su debut bursátil.

¿Cuál es la valoración prevista para la operación?

La cobertura señala que la compañía apunta a una valoración de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares.

¿Qué alternativas se ofrecen a los inversores?

Shein propone pagos en efectivo y una mayor cantidad de acciones para sus últimos inversores antes de la salida a bolsa.

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