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Locura de Kylian Mbappé: lo que hizo en su primer día con Mourinho

Mbappé llega al Real Madrid y su primer día con Mourinho ya promete cambiar la ofensiva del club

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El resumen

Según Yahoo, el delantero francés se incorporó al club tras tres semanas de vacaciones. Su primera jornada bajo la dirección de Mourinho ya ha generado expectación, con la prensa describiendo sus acciones como una “locura” que podría marcar el inicio de una nueva era ofensiva. En el mismo día, realmadrid.com informó de los reconocimientos médicos de varios refuerzos, entre ellos Mbappé, Cucurella, Konaté y Tchouameni, confirmando su aptitud física.

Durante la sesión de entrenamiento, MARCA señaló que Mbappé mostró una chilena, indicando que ya está preparado para la nueva campaña. Actualmente, Mbappé forma parte del plantel activo y los seguidores del madridismo observan sus próximos movimientos. La combinación de su talento y la táctica de Mourinho coloca al conjunto en una posición favorable para competir por la liga y competiciones europeas.

El seguimiento de los medios sugiere que el impacto del francés será un factor decisivo en los próximos partidos.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo se incorporó Kylian Mbappé al Real Madrid?

Según Yahoo, Mbappé se incorporó al Real Madrid tras tres semanas de vacaciones.

¿Qué muestra en su entrenamiento que indica su preparación para la temporada?

MARCA informó que Mbappé ejecutó una chilena durante el entrenamiento, señalando su preparación para la nueva campaña.

¿Qué ocurrió en el primer día de Mbappé con José Mourinho?

Diez.HN describió el primer día como una "locura" del delantero, resaltando acciones inesperadas bajo la dirección de Mourinho.

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