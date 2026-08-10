Una figura del Real Madrid volvió antes de tiempo: "Mourinho exige mucho"

Courtois volvió al vestuario del Real Madrid antes de lo previsto, anunciando que deseaba comprobar que todo está en orden. La información, publicada primero en FDP Radio, recoge sus palabras: “He vuelto un poco antes porque quería asegurarme de que todo está bien”. Una vez dentro, Courtois tomó la palabra para criticar al técnico y elogiar su exigencia.

Mundo Deportivo describe cómo el portero “desnuda” a Mourinho, mientras MARCA cita al jugador diciendo: “Me gusta su sinceridad, es la dirección que tenemos que tomar”. Yahoo y Diez.HN repiten que el guardameta apoya el “exigente José Mourinho” para devolver la disciplina al conjunto. Goal.com califica la medida como “el salvador de Mourinho”, un nuevo fichaje que restablece el orden.

Con Courtois de nuevo en el grupo y respaldando la firmeza de Mourinho, el Real Madrid parece centrarse en restaurar la disciplina bajo la dirección del técnico. Hasta el momento no se ha divulgado información adicional del club, y el ambiente interno se percibe alineado con la visión del entrenador.