Una figura del Real Madrid volvió antes de tiempo: "Mourinho exige mucho"
Courtois vuelve antes de tiempo y respalda la exigencia de Mourinho, marcando una nueva fase de disciplina en el Real Madrid.
Cobertura (7)
- “He vuelto un poco antes porque quería asegurarme de que todo está bien» FDP Radio · hace 16 h
- Courtois toma la palabra y 'desnuda' a Mourinho Mundo Deportivo · hace 16 h
- Thibaut Courtois apoya el regreso del exigente José Mourinho para devolver la disciplina al Real Madrid Yahoo · hace 16 h
- Courtois regresa antes de tiempo y ya habla de Mourinho: "Me gusta su sinceridad, es la dirección que tenemos que tomar" MARCA · hace 16 h
- Una figura del Real Madrid volvió antes de tiempo: "Mourinho exige mucho" Diez.HN · hace 16 h
- El salvador de Mourinho: un nuevo fichaje que devuelve el orden al Real Madrid Yahoo · hace 19 h
- El salvador de Mourinho: un nuevo fichaje que devuelve el orden al Real Madrid Goal.com · hace 19 h
El resumen
Courtois volvió al vestuario del Real Madrid antes de lo previsto, anunciando que deseaba comprobar que todo está en orden. La información, publicada primero en FDP Radio, recoge sus palabras: “He vuelto un poco antes porque quería asegurarme de que todo está bien”. Una vez dentro, Courtois tomó la palabra para criticar al técnico y elogiar su exigencia.
Mundo Deportivo describe cómo el portero “desnuda” a Mourinho, mientras MARCA cita al jugador diciendo: “Me gusta su sinceridad, es la dirección que tenemos que tomar”. Yahoo y Diez.HN repiten que el guardameta apoya el “exigente José Mourinho” para devolver la disciplina al conjunto. Goal.com califica la medida como “el salvador de Mourinho”, un nuevo fichaje que restablece el orden.
Con Courtois de nuevo en el grupo y respaldando la firmeza de Mourinho, el Real Madrid parece centrarse en restaurar la disciplina bajo la dirección del técnico. Hasta el momento no se ha divulgado información adicional del club, y el ambiente interno se percibe alineado con la visión del entrenador.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Courtois regresó antes de tiempo?
Dijo que quería asegurarse de que todo estaba bien.
¿Qué opina Courtois de la exigencia de Mourinho?
Afirma que le gusta su sinceridad y que su enfoque es necesario para la disciplina del equipo.
¿Qué implica este regreso para el Real Madrid?
Indica que el vestuario respalda la dirección de Mourinho y que el club se enfocará en restablecer el orden y la disciplina.
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