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Quiso besar a su novia en plena presentación y ella le hizo un desplante en vivo

El beso rechazado en la presentación del futbolista en Cruzeiro explode en redes y genera un video viral

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El resumen

Diario Registrado informó que durante la presentación oficial del futbolista en el Cruzeiro, el jugador intentó besar a su novia; ella se alejó en un claro desplante ante las cámaras en vivo, lo que rápidamente se convirtió en un video viral. LatinUS y Radio Mitre describieron que el club pidió a la pareja sumarse a la foto institucional y que, al intentar el gesto, la novia se retiró, provocando reacciones en redes.

Radio Mitre señaló que el clip dio la vuelta al mundo, mientras que Infobae destacó la incomodidad del momento y repitió la versión de la reacción de la novia como un rechazo evidente. Diez.HN reportó la misma versión sin añadir datos adicionales, lo que mantiene la coherencia entre los medios.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (57% respaldado) Actualizado hace 5 h.

Respuestas rápidas

¿Quién intentó besar a su novia?

El futbolista que fue presentado en el Cruzeiro.

¿Cómo reaccionó la novia al gesto?

Se alejó, haciendo un desplante en vivo frente a las cámaras.

¿Ha habido declaraciones oficiales del club o de los involucrados?

Hasta el momento no se han publicado declaraciones oficiales del Cruzeiro, del jugador ni de la novia.

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