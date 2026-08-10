Quiso besar a su novia en plena presentación y ella le hizo un desplante en vivo

Diario Registrado informó que durante la presentación oficial del futbolista en el Cruzeiro, el jugador intentó besar a su novia; ella se alejó en un claro desplante ante las cámaras en vivo, lo que rápidamente se convirtió en un video viral. LatinUS y Radio Mitre describieron que el club pidió a la pareja sumarse a la foto institucional y que, al intentar el gesto, la novia se retiró, provocando reacciones en redes.

Radio Mitre señaló que el clip dio la vuelta al mundo, mientras que Infobae destacó la incomodidad del momento y repitió la versión de la reacción de la novia como un rechazo evidente. Diez.HN reportó la misma versión sin añadir datos adicionales, lo que mantiene la coherencia entre los medios.