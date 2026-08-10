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Ataque con dron ucraniano mata al menos a 12 personas en Rusia, según autoridades

Un dron ucraniano causa al menos 12 muertos en Nizhnekamsk, mientras diferentes fuentes reportan cifras contradictorias.

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El resumen

Al menos 12 personas perdieron la vida cuando un dron lanzado desde Ucrania impactó en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según informó CNN en Español; sin embargo, Chicago Tribune citó a autoridades locales que el saldo asciende a 13 fallecidos. El ataque se produce en medio de una serie de incursiones nocturnas entre ambos países.

Boston Herald describió los intercambios de ataques nocturnos como responsables de siete muertos y numerosos heridos en varias localidades, subrayando la escalada de violencia. La diferencia en el número de víctimas en Nizhnekamsk, entre 12 y 13, evidencia la dificultad de obtener cifras exactas en tiempo de conflicto, según lo señalado por los medios citados.

Las autoridades rusas y los residentes de Nizhnekamsk son los principales afectados, enfrentando pérdidas familiares y posibles daños en infraestructura. Se espera que los organismos de seguridad publiquen informes detallados y que la comunidad internacional siga de cerca cualquier respuesta militar adicional.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuántas víctimas mortales reportó el ataque de dron en Nizhnekamsk?

CNN en Español informó al menos 12 muertos, mientras Chicago Tribune mencionó 13 fallecidos según autoridades locales.

¿Qué otros incidentes se mencionaron esa misma noche?

Boston Herald indicó que Rusia y Ucrania intercambiaron ataques nocturnos que dejaron siete muertos y muchos heridos.

¿Qué fuentes cubrieron el ataque con dron?

CNN en Español, Chicago Tribune, San Antonio Express-News y Boston Herald publicaron información sobre el ataque.

Temas

Nizhnekamsk Ucrania Rusia drones conflicto ataques nocturnos

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