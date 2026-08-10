Ataque con dron ucraniano mata al menos a 12 personas en Rusia, según autoridades

Al menos 12 personas perdieron la vida cuando un dron lanzado desde Ucrania impactó en la ciudad rusa de Nizhnekamsk, según informó CNN en Español; sin embargo, Chicago Tribune citó a autoridades locales que el saldo asciende a 13 fallecidos. El ataque se produce en medio de una serie de incursiones nocturnas entre ambos países.

Boston Herald describió los intercambios de ataques nocturnos como responsables de siete muertos y numerosos heridos en varias localidades, subrayando la escalada de violencia. La diferencia en el número de víctimas en Nizhnekamsk, entre 12 y 13, evidencia la dificultad de obtener cifras exactas en tiempo de conflicto, según lo señalado por los medios citados.

Las autoridades rusas y los residentes de Nizhnekamsk son los principales afectados, enfrentando pérdidas familiares y posibles daños en infraestructura. Se espera que los organismos de seguridad publiquen informes detallados y que la comunidad internacional siga de cerca cualquier respuesta militar adicional.