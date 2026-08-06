Medio Oriente sin paz: 38 militares murieron en un ataque de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen

Familias y comunidades en el sur de Yemen lloran la pérdida de más de treinta y cinco militares. El ataque fue perpetrado por los rebeldes hutíes, a quienes se atribuye el respaldo de Irán, utilizando drones armados que alcanzaron varios convoyes del Ejército de Yemen.

Según informes, este es uno de los mayores asaltos de los hutíes desde 2022, marcando una escalada en la guerra que lleva ocho años. Ultimahora.es y Xinhua Español reportan que los drones mataron a 35 soldados, mientras que Infobae indica que el número asciende a 38, reflejando la dificultad de confirmar cifras en medio del conflicto.

ADN Radio y ABC coinciden en describir la operación como una “matanza” contra el Gobierno y subrayan el vínculo con Irán. Con el saldo mortal ya elevado, la comunidad internacional observa si el ataque provocará una respuesta militar mayor o abrirá una ventana para negociaciones de paz.