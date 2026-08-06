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Medio Oriente sin paz: 38 militares murieron en un ataque de los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen

Un ataque de drones de los hutíes mata a más de 35 soldados y reaviva la sombra de la guerra en Yemen

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El resumen

Familias y comunidades en el sur de Yemen lloran la pérdida de más de treinta y cinco militares. El ataque fue perpetrado por los rebeldes hutíes, a quienes se atribuye el respaldo de Irán, utilizando drones armados que alcanzaron varios convoyes del Ejército de Yemen.

Según informes, este es uno de los mayores asaltos de los hutíes desde 2022, marcando una escalada en la guerra que lleva ocho años. Ultimahora.es y Xinhua Español reportan que los drones mataron a 35 soldados, mientras que Infobae indica que el número asciende a 38, reflejando la dificultad de confirmar cifras en medio del conflicto.

ADN Radio y ABC coinciden en describir la operación como una “matanza” contra el Gobierno y subrayan el vínculo con Irán. Con el saldo mortal ya elevado, la comunidad internacional observa si el ataque provocará una respuesta militar mayor o abrirá una ventana para negociaciones de paz.

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Cobertura (21)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en el ataque?

Drones controlados por los rebeldes hutíes atacaron convoyes del Ejército de Yemen, provocando la muerte de entre 35 y 38 militares.

¿Quiénes son los responsables según la cobertura?

Los informes atribuyen la acción a los hutíes, señalando su apoyo logístico y estratégico por parte de Irán.

¿Qué implica este ataque para la seguridad en Yemen?

El suceso incrementa la tensión y la incertidumbre en la zona, y plantea la posibilidad de una respuesta militar mayor o de nuevas iniciativas diplomáticas.

Temas

Yemen Hutíes Irán drones

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