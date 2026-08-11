Maldini cuenta por qué Guardiola no aceptó ser técnico de Italia

El exdirectivo Paolo Maldini ha revelado públicamente las razones por las cuales Pep Guardiola estuvo muy cerca de aceptar el cargo de director técnico de la selección de Italia. Según la información difundida por medios como Diario AS, Fichajes.com, Yahoo, Sopitas.com y ESPN Deportes, el estratega catalán mostró un gran interés inicial al punto de ponerse a escribir alineaciones en hojas de papel.

En las declaraciones dadas a conocer por la cobertura, Maldini también explicó que evaluó otros nombres para el banquillo nacional, como Daniele De Rossi y Fabio Grosso, aunque señaló limitaciones para incorporar entrenadores que se encontraban activos en equipos de la Serie A. Asimismo, abordó el tema relacionado con Andrea Pirlo y los factores que rodearon su situación en el ámbito de la selección.

Actualmente, las revelaciones de Maldini posicionan el foco en las interioridades de aquellas decisiones federativas y los acercamientos frustrados con figuras de la élite del fútbol internacional. La cobertura actual expone estos testimonios sin que los reportes detallen nuevos pasos a seguir respecto a dichos nombramientos pasados.