Maldini cuenta por qué Guardiola no aceptó ser técnico de Italia
Paolo Maldini revela los detalles de las negociaciones que estuvieron cerca de llevar a Pep Guardiola a la selección de Italia.
Cobertura (5)
- “Guardiola estuvo muy cerca de aceptar, se puso a escribir alineaciones en hojas...” Diario AS · hace 6 h
- Pep Guardiola estuvo muy cerca de aterrizar en Italia Fichajes.com · hace 6 h
- Maldini: «También pensé en De Rossi y Grosso como seleccionador, pero no podíamos tocar a los entrenadores de la Serie A Yahoo · hace 6 h
- Paolo Maldini revela la verdad del fichaje fallido de Andrea Pirlo con Italia: ¿Quién fue el culpable? Sopitas.com · hace 6 h
- Maldini cuenta por qué Guardiola no aceptó ser técnico de Italia ESPN Deportes · hace 6 h
El resumen
El exdirectivo Paolo Maldini ha revelado públicamente las razones por las cuales Pep Guardiola estuvo muy cerca de aceptar el cargo de director técnico de la selección de Italia. Según la información difundida por medios como Diario AS, Fichajes.com, Yahoo, Sopitas.com y ESPN Deportes, el estratega catalán mostró un gran interés inicial al punto de ponerse a escribir alineaciones en hojas de papel.
En las declaraciones dadas a conocer por la cobertura, Maldini también explicó que evaluó otros nombres para el banquillo nacional, como Daniele De Rossi y Fabio Grosso, aunque señaló limitaciones para incorporar entrenadores que se encontraban activos en equipos de la Serie A. Asimismo, abordó el tema relacionado con Andrea Pirlo y los factores que rodearon su situación en el ámbito de la selección.
Actualmente, las revelaciones de Maldini posicionan el foco en las interioridades de aquellas decisiones federativas y los acercamientos frustrados con figuras de la élite del fútbol internacional. La cobertura actual expone estos testimonios sin que los reportes detallen nuevos pasos a seguir respecto a dichos nombramientos pasados.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quién reveló los detalles sobre Pep Guardiola y la selección de Italia?
Paolo Maldini dio a conocer las declaraciones difundidas por la cobertura.
¿Qué actitud mostró Pep Guardiola durante el acercamiento?
Estuvo muy cerca de aceptar y se puso a escribir alineaciones en hojas de papel, según los reportes.
¿Qué otros nombres mencionó Maldini además de Guardiola?
Maldini mencionó a Daniele De Rossi, Fabio Grosso y Andrea Pirlo.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Semana clave para Rafa Márquez y la Selección Mexicana: ¿Quiénes formarán su cuerpo técnico?
La llegada de Rafa Márquez a la Selección Mexicana define su semana clave con dudas sobre su cuerpo técnico.
Inter Miami vs León, choque de campeones de la Leagues Cup
El Inter Miami se encuentra contra las cuerdas y al borde de la eliminación en la Leagues Cup frente al Club León.
Después de un verano candente, Europa se prepara para una nueva ola de calor
Europa enfrenta una segunda ola de calor histórico, con temperaturas que alcanzan los 43 °C y alertas rojas en Italia.
La isla italiana que podría convertirse en un nuevo destino turístico tras el estreno de La Odisea
Una isla italiana se perfila como nuevo destino turístico tras el estreno de la película La Odisea.
Locura de Kylian Mbappé: lo que hizo en su primer día con Mourinho
Mbappé llega al Real Madrid y su primer día con Mourinho ya promete cambiar la ofensiva del club
Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores
Los emocionantes octavos de final de la Copa Libertadores arrancan con partidos de ida que prometen duelos de infarto y desafíos entre gigantes sudamericanos.