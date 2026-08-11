El fallecimiento de Jorge Messi generó expresiones de pesar por parte de direct técnicos y figuras del deporte, según detallan medios como Infobae y Diario AS al reportar las declaraciones sobre la pena muy grande que ha sufrido el equipo. La cobertura inicial registró mensajes de apoyo hacia la familia de Lionel Messi en este momento de dolor.

Posteriormente, la información difundida por oem.com.mx y El Sol de México situó el contexto competitivo del Inter Miami en la Leagues Cup 2026, donde el conjunto enfrentó bajas sensibles al no contar con Lionel Messi ni Luis Suárez, derivando en una remontada conseguida por el rival tras destacar la entrega de sus jugadores. En cuanto a las divergencias en la cobertura, los reportes contrastan las declaraciones de carácter estrictamente humano y de condolencias emitidas desde los planteles con la perspectiva táctica y competitiva de los encuentros, como las declaraciones de Jesús Corona publicadas por ABCNoticias.mx sobre el objetivo de ganar de Rayados ante el Inter Miami en el torneo actual.