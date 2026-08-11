Semana clave para Rafa Márquez y la Selección Mexicana: ¿Quiénes formarán su cuerpo técnico?
La llegada de Rafa Márquez a la Selección Mexicana define su semana clave con dudas sobre su cuerpo técnico.
El resumen
La conformación del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana marca la agenda actual del combinado nacional, destacando la inminente incorporación de Andrés Guardado al equipo de trabajo. Medios como Récord, MARCA, Mediotiempo, Reforma y El Futbolero México señalan que Andrés Lillini confirmó un nuevo criterio donde no habrá jugadores intocables, mientras surgen opciones para acompañar al estratega en esta nueva etapa.
La cobertura periodística no especifica la lista definitiva de todos los integrantes que acompañarán a Márquez, manteniendo abierta la expectativa sobre los nombramientos restantes.
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Cobertura (5)
- Tiene Márquez opciones Reforma · hace 7 h
- Andrés Lillini confirma el nuevo criterio de México con Rafa Márquez y no habrá intocables El Futbolero México · hace 7 h
- Se llega la hora de Rafael Márquez en Selección Mexicana, pero ¿y su cuerpo técnico? MARCA · hace 7 h
- Andrés Guardado muy cerca de unirse al cuerpo técnico de Rafa Márquez en el Tri Récord · hace 7 h
- Semana clave para Rafa Márquez y la Selección Mexicana: ¿Quiénes formarán su cuerpo técnico? Mediotiempo · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes suenan para el cuerpo técnico de Rafa Márquez?
Andrés Guardado está muy cerca de unirse al equipo de trabajo según la cobertura.
¿Qué criterio se implementará en la Selección Mexicana?
Andrés Lillini confirmó que se aplicará un nuevo criterio en el que no habrá jugadores intocables.
¿Qué medios cubren la noticia?
La información es reportada por Reforma, El Futbolero México, MARCA, Récord y Mediotiempo.
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