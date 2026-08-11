Semana clave para Rafa Márquez y la Selección Mexicana: ¿Quiénes formarán su cuerpo técnico?

La conformación del cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana marca la agenda actual del combinado nacional, destacando la inminente incorporación de Andrés Guardado al equipo de trabajo. Medios como Récord, MARCA, Mediotiempo, Reforma y El Futbolero México señalan que Andrés Lillini confirmó un nuevo criterio donde no habrá jugadores intocables, mientras surgen opciones para acompañar al estratega en esta nueva etapa.

La cobertura periodística no especifica la lista definitiva de todos los integrantes que acompañarán a Márquez, manteniendo abierta la expectativa sobre los nombramientos restantes.