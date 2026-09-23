Definido el primer finalista del Mundial Femenino Sub-20: espera por Colombia o Corea del Norte
La Selección española clasifica a la final del Mundial Femenino Sub-20 tras vencer a Italia y espera contrincante.
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Cobertura (8)
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El resumen
La jornada del 23 de septiembre de 2026 trae la definición de la primera finalista en el Mundial Femenino Sub-20, un acontecimiento que concentra la atención mediática internacional de los deportes. La selección de España aseguró su pase al partido definitivo tras imponerse con un marcador de dos a cero frente a Italia en las semifinales del torneo.
Diversos medios especializados han destacado la actuación del equipo dirigido y el rol de jugadoras como Alba Cerrato y Agote en este encuentro clave. Mientras la selección española ya tiene asegurado su billete para el partido del próximo domingo, el cuadro de competiciones mantiene abierta la incógnita sobre su rival definitivo.
El segundo finalista saldrá del enfrentamiento entre los combinados de Colombia y Corea del Norte, en una llave que acapara la cobertura actual de la prensa. Los reportes informativos y las guías de transmisión de diferentes medios detallan los horarios y las opciones para seguir en vivo los encuentros restantes de esta fase del campeonato mundial juvenil, mientras los aficionados aguardan la conclusión de la llave semifinal pendiente.
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