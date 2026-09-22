Tania Gilinski Bacal será la embajadora de Colombia en Israel
El gobierno colombiano oficializó la designación de nuevas embajadoras para las representaciones diplomáticas en Israel y Perú.
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El resumen
La información publicada señala que Tania Gilinski Bacal fue designada como embajadora de Colombia en Israel, según reportes de medios como La Silla Vacía, El Colombiano, El Tiempo y Revista Semana. De forma simultánea, los medios El Nuevo Siglo, Vanguardia, El Tiempo y Caracol Radio informaron que Thania Vega asumirá como embajadora de Colombia en Perú, destacando que es exsenadora del Centro Democrática y esposa del coronel en retiro Plazas Vega.
Actualmente, las noticias se limitan a registrar estos nombramientos oficiales dados a conocer en la fecha indicada, sin que los reportes detallen mayores acciones posteriores sobre las funciones de las nuevas funcionarias.
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Cobertura (7)
- Tania Gilinski será la nueva embajadora de Colombia en Israel La Silla Vacía · hace 10 h
- Tania Gilinski será la nueva embajadora de Colombia en Israel El Colombiano · hace 10 h
- Thania Vega asumirá como embajadora de Colombia en Perú El Nuevo Siglo · hace 10 h
- Thania Vega, esposa de Plazas Vega y exsenadora del Centro Democrático, será embajadora en Perú Vanguardia · hace 10 h
- Gobierno designa oficialmente a Tania Gilinski como embajadora en Israel y Thania Vega, esposa del coronel (r) Plazas Vega, será enviada a Perú El Tiempo · hace 10 h
- Esposa del coronel (r) Plazas Vega será embajadora de Colombia en Perú Caracol Radio · hace 10 h
- Tania Gilinski Bacal será la embajadora de Colombia en Israel Revista Semana · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Quién fue designada como embajadora en Israel?
Tania Gilinski Bacal asumirá la embajada de Colombia en Israel.
¿Quién ocupará el cargo diplomático en Perú?
Thania Vega fue designada como embajadora de Colombia en Perú.
¿Qué antecedentes se mencionan sobre la nueva embajadora en Perú?
Los reportes señalan que es exsenadora del Centro Democrático y esposa del coronel en retiro Plazas Vega.
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