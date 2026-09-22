Tania Gilinski Bacal será la embajadora de Colombia en Israel

La información publicada señala que Tania Gilinski Bacal fue designada como embajadora de Colombia en Israel, según reportes de medios como La Silla Vacía, El Colombiano, El Tiempo y Revista Semana. De forma simultánea, los medios El Nuevo Siglo, Vanguardia, El Tiempo y Caracol Radio informaron que Thania Vega asumirá como embajadora de Colombia en Perú, destacando que es exsenadora del Centro Democrática y esposa del coronel en retiro Plazas Vega.

Actualmente, las noticias se limitan a registrar estos nombramientos oficiales dados a conocer en la fecha indicada, sin que los reportes detallen mayores acciones posteriores sobre las funciones de las nuevas funcionarias.