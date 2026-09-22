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Tania Gilinski Bacal será la embajadora de Colombia en Israel

El gobierno colombiano oficializó la designación de nuevas embajadoras para las representaciones diplomáticas en Israel y Perú.

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  • Clave informativa: Tania Gilinski Bacal será la embajadora de Colombia en Israel
  • Punto central: El gobierno colombiano oficializó la designación de nuevas embajadoras para las representaciones diplomáticas en Israel y Perú.
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El resumen

La información publicada señala que Tania Gilinski Bacal fue designada como embajadora de Colombia en Israel, según reportes de medios como La Silla Vacía, El Colombiano, El Tiempo y Revista Semana. De forma simultánea, los medios El Nuevo Siglo, Vanguardia, El Tiempo y Caracol Radio informaron que Thania Vega asumirá como embajadora de Colombia en Perú, destacando que es exsenadora del Centro Democrática y esposa del coronel en retiro Plazas Vega.

Actualmente, las noticias se limitan a registrar estos nombramientos oficiales dados a conocer en la fecha indicada, sin que los reportes detallen mayores acciones posteriores sobre las funciones de las nuevas funcionarias.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 4 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Quién fue designada como embajadora en Israel?

Tania Gilinski Bacal asumirá la embajada de Colombia en Israel.

¿Quién ocupará el cargo diplomático en Perú?

Thania Vega fue designada como embajadora de Colombia en Perú.

¿Qué antecedentes se mencionan sobre la nueva embajadora en Perú?

Los reportes señalan que es exsenadora del Centro Democrático y esposa del coronel en retiro Plazas Vega.

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