Eclipse solar total en España, en vivo: imágenes, videos y noticias
Millones de personas observan el eclipse solar total y su tránsito por distintas partes del mundo.
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El resumen
El 12 de agosto de 2026, Europa vive su primer eclipse solar total en décadas, con España reuniéndose para presenciar el fenómeno astronómico que convierte el día en noche junto a una lluvia de Perseidas, según la cobertura en directo de medios como The New York Times, CNN en Español, Telemundo, Univision y El Universo. El acontecimiento convoca a millones de observadores en distintas partes del mundo, incluyendo visibilidad parcial en zonas de Estados Unidos y Canadá, mientras la cobertura difunde imágenes, videos y transmisiones en vivo.
Las publicaciones enfatizan las medidas de protección necesarias para observar el evento de manera segura y detallan los horarios de inicio del espectáculo celestial.
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Cobertura (8)
- Millones de personas observan el eclipse total y su tránsito por distintas partes del mundo Univision · hace 19 h
- Cómo protegerte al ver el eclipse solar The New York Times · hace 19 h
- ¿Desde qué hora arranca el eclipse solar este 12 de agosto? El Universo · hace 19 h
- EN VIVO: Eclipse total de Sol | Siga el espectáculo celestial visible en Europa y parcialmente en partes de EE.UU. y Canadá Telemundo · hace 19 h
- El día se convertirá en noche: España se reúne para ver el eclipse solar total y lluvia de Perseidas Univision · hace 19 h
- Esto es lo más reciente The New York Times · hace 19 h
- Noticias en directo sobre el eclipse solar: Europa en cuenta regresiva para ver su primer eclipse total en décadas The New York Times · hace 22 h
- Eclipse solar total en España, en vivo: imágenes, videos y noticias cnnespanol.cnn.com · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo se registró el eclipse solar total?
El evento tuvo lugar el 12 de agosto de 2026.
¿Dónde fue visible el eclipse?
Fue visible en Europa, con España reuniéndose para presenciarlo, además de observarse parcialmente en partes de Estados Unidos y Canadá.
¿Qué otro fenómeno astronómico acompaña al eclipse en España?
La cobertura señala que el eclipse coincide con una lluvia de Perseidas.
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