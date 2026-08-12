Eclipse solar total en España, en vivo: imágenes, videos y noticias

El 12 de agosto de 2026, Europa vive su primer eclipse solar total en décadas, con España reuniéndose para presenciar el fenómeno astronómico que convierte el día en noche junto a una lluvia de Perseidas, según la cobertura en directo de medios como The New York Times, CNN en Español, Telemundo, Univision y El Universo. El acontecimiento convoca a millones de observadores en distintas partes del mundo, incluyendo visibilidad parcial en zonas de Estados Unidos y Canadá, mientras la cobertura difunde imágenes, videos y transmisiones en vivo.

Las publicaciones enfatizan las medidas de protección necesarias para observar el evento de manera segura y detallan los horarios de inicio del espectáculo celestial.