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Eclipse solar total en España, en vivo: imágenes, videos y noticias

Millones de personas observan el eclipse solar total y su tránsito por distintas partes del mundo.

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Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 12 ago, 15:09 UTC
🇧🇷 Portugues 12 ago, 15:38 UTC · CNN Brasil

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

El 12 de agosto de 2026, Europa vive su primer eclipse solar total en décadas, con España reuniéndose para presenciar el fenómeno astronómico que convierte el día en noche junto a una lluvia de Perseidas, según la cobertura en directo de medios como The New York Times, CNN en Español, Telemundo, Univision y El Universo. El acontecimiento convoca a millones de observadores en distintas partes del mundo, incluyendo visibilidad parcial en zonas de Estados Unidos y Canadá, mientras la cobertura difunde imágenes, videos y transmisiones en vivo.

Las publicaciones enfatizan las medidas de protección necesarias para observar el evento de manera segura y detallan los horarios de inicio del espectáculo celestial.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Cuándo se registró el eclipse solar total?

El evento tuvo lugar el 12 de agosto de 2026.

¿Dónde fue visible el eclipse?

Fue visible en Europa, con España reuniéndose para presenciarlo, además de observarse parcialmente en partes de Estados Unidos y Canadá.

¿Qué otro fenómeno astronómico acompaña al eclipse en España?

La cobertura señala que el eclipse coincide con una lluvia de Perseidas.

Temas

Eclipse solar España Europa Astronomía

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