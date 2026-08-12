Por primera vez en décadas, el día se hace noche en Europa bajo un eclipse solar total
Millones de personas abarrotaron ciudades españolas para presenciar el primer eclipse solar total en más de un siglo.
El resumen
El fenómeno astronómico provocó que el día se hiciera noche en Europa, marcando un acontecimiento histórico para el cual España miró al cielo de manera masiva y conquistó el corazón del país según diversas coberturas informativas. Durante el desarrollo del evento, medios como bbc.com, CNN en Español y EL PAÍS transmitieron en vivo imágenes y registros gráficos detallados sobre cómo se vivió el fenómeno desde múltiples locaciones en territorio español y europeo.
La cobertura internacional también reflejó el impacto del eclipse en otras regiones, documentando a través de La Nación y France 24 las imágenes compartidas por la NASA y la visibilidad parcial que tuvo el fenómeno en los Estados Unidos. Actualmente, la atención mediática se concentra en la difusión de galerías fotográficas y en la revisión de las mejores posturas y perspectivas desde las cuales se observó el eclipse solar total.
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Cobertura (10)
- ¿A qué hora es el eclipse hoy y se podrá ver? El Paso Times · hace 5 h
- El eclipse conquista el corazón de España EL PAÍS · hace 5 h
- EN VIVO Mira las mejores imágenes del eclipse solar total que se vivió en España bbc.com · hace 5 h
- Millones abarrotan ciudades españolas para ver 1er eclipse solar total del país en más de un siglo Chicago Tribune · hace 5 h
- El eclipse de Sol visto desde seis lugares distintos EL PAÍS · hace 5 h
- En imágenes: el fascinante eclipse total de Sol que oscureció parte de Europa - France 24 · hace 5 h
- Eclipse solar total: las imágenes de la NASA y cómo se vio de forma parcial en EE.UU. La Nación · hace 5 h
- Eclipse solar regala a millones de europeos una fugaz noche DW.com · hace 12 h
- El eclipse solar de este miércoles, en imágenes CNN en Español · hace 12 h
- España mira al cielo ante un eclipse histórico ABC · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Qué tipo de eclipse se registró en Europa?
Se trató de un eclipse solar total, según la cobertura de los medios.
¿Cuánto tiempo tenía que no ocurría un eclipse solar total en España?
La cobertura señala que fue el primero en más de un siglo.
¿Cómo se pudo observar en Estados Unidos?
La cobertura indica que se pudo ver de forma parcial, complementado con imágenes de la NASA.
Velocidad
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