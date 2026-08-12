Por primera vez en décadas, el día se hace noche en Europa bajo un eclipse solar total

El fenómeno astronómico provocó que el día se hiciera noche en Europa, marcando un acontecimiento histórico para el cual España miró al cielo de manera masiva y conquistó el corazón del país según diversas coberturas informativas. Durante el desarrollo del evento, medios como bbc.com, CNN en Español y EL PAÍS transmitieron en vivo imágenes y registros gráficos detallados sobre cómo se vivió el fenómeno desde múltiples locaciones en territorio español y europeo.

La cobertura internacional también reflejó el impacto del eclipse en otras regiones, documentando a través de La Nación y France 24 las imágenes compartidas por la NASA y la visibilidad parcial que tuvo el fenómeno en los Estados Unidos. Actualmente, la atención mediática se concentra en la difusión de galerías fotográficas y en la revisión de las mejores posturas y perspectivas desde las cuales se observó el eclipse solar total.