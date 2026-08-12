¿Quién transmite el partido de Seattle Sounders vs. Chivas? Canal y horario Leagues Cup 2026

El 11 de agosto de 2026, la cobertura se centra en el partido de la Leagues Cup entre Seattle Sounders y el Deportivo Guadalajara, generando dudas entre la afición sobre los canales de transmisión y los horarios oficiales del encuentro. Previamente al partido, la cobertura detalla el descontento de la afición de Chivas hacia el equipo, mientras que Omar Govea negó que exista una crisis en el club y Milito expresó su deseo de que el equipo se despida con dignidad del torneo.

Los medios y fuentes oficiales como El Heraldo de San Luis Potosí, Mediotiempo, Diario AS, Chivas y Notisistema detallan las opciones para ver el partido en vivo, mientras la afición espera el desarrollo del encuentro en la Leagues Cup.