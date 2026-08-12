¿Quién transmite el partido de Seattle Sounders vs. Chivas? Canal y horario Leagues Cup 2026
El encuentro entre Seattle Sounders y Chivas en la Leagues Cup 2026 genera alta expectativa por la transmisión y el contexto del equipo.
El resumen
El 11 de agosto de 2026, la cobertura se centra en el partido de la Leagues Cup entre Seattle Sounders y el Deportivo Guadalajara, generando dudas entre la afición sobre los canales de transmisión y los horarios oficiales del encuentro. Previamente al partido, la cobertura detalla el descontento de la afición de Chivas hacia el equipo, mientras que Omar Govea negó que exista una crisis en el club y Milito expresó su deseo de que el equipo se despida con dignidad del torneo.
Los medios y fuentes oficiales como El Heraldo de San Luis Potosí, Mediotiempo, Diario AS, Chivas y Notisistema detallan las opciones para ver el partido en vivo, mientras la afición espera el desarrollo del encuentro en la Leagues Cup.
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Cobertura (6)
- Afición de Chivas ‘revienta’ al equipo antes de la Leagues Cup El Heraldo de San Luis Potosí. · hace 4 h
- 'No nos volvemos locos, hay que hacer click': Omar Govea negó una crisis sobre el momento que viven las Chivas Mediotiempo · hace 4 h
- Seattle Sounders FC - Deportivo Guadalajara Diario AS · hace 4 h
- ¿Dónde ver a Chivas EN VIVO vs Seattle Sounders? Chivas · hace 4 h
- ¿Quién transmite el partido de Seattle Sounders vs. Chivas? Canal y horario Leagues Cup 2026 Mediotiempo · hace 4 h
- Milito quiere que sus Chivas se despidan con dignidad de la Leagues Cup Notisistema · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo se juega el partido de Seattle Sounders vs. Chivas en la Leagues Cup 2026?
La cobertura registra información sobre el encuentro con fecha de agosto de 2026, sin detallar la hora exacta en los titulares proporcionados.
¿Qué canales transmiten el partido?
Los detalles sobre el canal de transmisión y la señal en vivo son consultados por la afición, según indican los reportes de Chivas y Mediotiempo.
¿Cuál es la situación actual del equipo de Chivas?
La afición 'revienta' al equipo y Milito busca una despedida digna, aunque Omar Govea negó que el plantel atraviese por una crisis.
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