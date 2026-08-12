Xavi dirigirá a Países Bajos tras la salida de Koeman
Xavi Hernández rompe 48 años de tradición y toma el mando de la selección de Países Bajos.
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El resumen
Xavi Hernández será el nuevo seleccionador de la selección de Países Bajos, según informó el Chicago Tribune, que destaca que es el primer técnico extranjero desde 1978. La noticia llega vinculada a la salida de Ronald Koeman, tal como indica el título de ESPN Deportes.
Posteriormente, Diario AS, EL PAÍS y MARCA publicaron comunicados oficiales confirmando el nombramiento. Mundo Deportivo ofreció una visión de candidato y presentó una entrevista con Roberto Martínez, mientras que DAZN recapituló cuántos partidos ha ganado Xavi al frente del FC Barcelona, proporcionando contexto sobre su trayectoria.
Ningún medio ha presentado información que contradiga la designación; todos los informes coinciden en que Xavi Hernández ocupa ya el puesto, preparando al equipo para sus próximos compromisos internacionales.
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Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo seleccionador de la selección de Países Bajos?
Xavi Hernández.
¿Desde cuándo no había un técnico extranjero al frente de Holanda?
Desde 1978, según el Chicago Tribune.
¿Qué ha publicado DAZN sobre Xavi Hernández?
Un recuento de cuántos partidos ha ganado como entrenador del FC Barcelona.
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