Xavi Hernández será el nuevo seleccionador de la selección de Países Bajos, según informó el Chicago Tribune, que destaca que es el primer técnico extranjero desde 1978. La noticia llega vinculada a la salida de Ronald Koeman, tal como indica el título de ESPN Deportes.

Posteriormente, Diario AS, EL PAÍS y MARCA publicaron comunicados oficiales confirmando el nombramiento. Mundo Deportivo ofreció una visión de candidato y presentó una entrevista con Roberto Martínez, mientras que DAZN recapituló cuántos partidos ha ganado Xavi al frente del FC Barcelona, proporcionando contexto sobre su trayectoria.

Ningún medio ha presentado información que contradiga la designación; todos los informes coinciden en que Xavi Hernández ocupa ya el puesto, preparando al equipo para sus próximos compromisos internacionales.