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Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

Una mancha de petróleo de más de 2.000 km² golpea costas de Omán y provoca reclamos de Irán, mientras una firma británica lucha por contenerla.

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El resumen

Poco después, una empresa británica comenzó la contención del derrame frente a la costa de Omán, según reportes de San Antonio Express-News y Chicago Tribune. Yahoo Finanzas confirmó que la marea negra alcanzó ya las costas omaníes, generando preocupación entre autoridades locales.

En paralelo, France 24 informó que Irán exigió compensaciones por los efectos del derrame en el estrecho de Ormuz, señalando posibles repercusiones económicas. A día de hoy, la zona contaminada sigue expandiéndose y la contención avanza bajo supervisión de equipos especializados, aunque los informes no especifican el progreso exacto.

Las costas de Omán permanecen bajo vigilancia, mientras Irán mantiene su posición de exigir indemnizaciones. La comunidad internacional observa de cerca la evolución del incidente, sin que se haya anunciado una solución definitiva.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el tamaño de la mancha de petróleo del buque Caroline Bezengi?

Según Infobae, la mancha se extendió a más de 2.000 km².

¿Qué acción tomó la empresa británica frente al derrame?

Inició la contención del derrame frente a la costa de Omán, como indican San Antonio Express-News y Chicago Tribune.

¿Qué exigencia hizo Irán respecto al incidente?

France 24 informó que Irán exigió compensaciones por la marea negra en el estrecho de Ormuz.

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Caroline Bezengi Omán Irán derrame de petróleo estrecho de Ormuz

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