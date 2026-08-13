Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

Poco después, una empresa británica comenzó la contención del derrame frente a la costa de Omán, según reportes de San Antonio Express-News y Chicago Tribune. Yahoo Finanzas confirmó que la marea negra alcanzó ya las costas omaníes, generando preocupación entre autoridades locales.

En paralelo, France 24 informó que Irán exigió compensaciones por los efectos del derrame en el estrecho de Ormuz, señalando posibles repercusiones económicas. A día de hoy, la zona contaminada sigue expandiéndose y la contención avanza bajo supervisión de equipos especializados, aunque los informes no especifican el progreso exacto.

Las costas de Omán permanecen bajo vigilancia, mientras Irán mantiene su posición de exigir indemnizaciones. La comunidad internacional observa de cerca la evolución del incidente, sin que se haya anunciado una solución definitiva.