Asobal lanza su plataforma de streaming para ofrecer todos los partidos

La asociación ha lanzado una nueva plataforma audiovisual para la retransmisión de los encuentros correspondientes a la temporada 2026-2027 de la liga, identificada en las coberturas como la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 26/27. Tras el anuncio inicial, se han confirmado los detalles sobre el acceso a los contenidos y los costes asociados para los seguidores, situándose el precio de la suscripción total en treinta euros, según recogen medios como La Nueva Crónica.

Actualmente, la OTT ya se encuentra en marcha y operativa, permitiendo seguir los partidos de equipos específicos como el Bathco BM Torrelavega a través de este nuevo servicio digital.