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Asobal lanza su plataforma de streaming para ofrecer todos los partidos

La Asobal ha puesto en marcha su propia plataforma de streaming, ASOBAL TV, para emitir todos los encuentros de la temporada.

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El resumen

La asociación ha lanzado una nueva plataforma audiovisual para la retransmisión de los encuentros correspondientes a la temporada 2026-2027 de la liga, identificada en las coberturas como la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 26/27. Tras el anuncio inicial, se han confirmado los detalles sobre el acceso a los contenidos y los costes asociados para los seguidores, situándose el precio de la suscripción total en treinta euros, según recogen medios como La Nueva Crónica.

Actualmente, la OTT ya se encuentra en marcha y operativa, permitiendo seguir los partidos de equipos específicos como el Bathco BM Torrelavega a través de este nuevo servicio digital.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 23 min.

Respuestas rápidas

¿Qué es ASOBAL TV?

Es la nueva plataforma de streaming y OTT lanzada por la Asobal para emitir todos los partidos de la competición.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

Toda la ASOBAL está disponible por 30 euros.

¿Qué partidos se podrán ver en la plataforma?

La cobertura indica que se ofrecerán todos los encuentros de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 26/27, incluyendo los del Bathco BM Torrelavega.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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