Carlos Ponce se emociona por la boda de su hija Savannah: “He estado llorando por días”

El reciente enlace matrimonial de Savannah, hija de Carlos Ponce, ha generado una intensa cobertura mediática debido a las emotivas declaraciones públicas del actor y cantante sobre el acontecimiento. Diversos medios de comunicación han difundido el mensaje en el que Ponce expresa su profundo sentimiento con la frase “He estado llorando por días”, reflejando el impacto emocional que le causó la celebración familiar.

La cobertura actual se centra en las publicaciones compartidas por el artista sobre el evento, sin que los reportes detallen mayores aspectos sobre la ceremonia o los invitados presentes en el enlace.