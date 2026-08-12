Yolanda Andrade revela cómo enfrenta la ELA: “Me da tiempo para despedirme”

Yolanda Andrade, reconocida actriz mexicana, confirmó oficialmente que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) después de años de especulación. El anuncio sorprendió a sus seguidores, que habían visto una ausencia prolongada en sus perfiles. En entrevistas publicadas por El Heraldo de México y Univision, Andrade expresó que la ELA le está dando “tiempo para despedirme”, señalando que su cuerpo está cansado.

Imagen de Veracruz repitió la frase y añadió que comparte su vida con la enfermedad, mientras Contraparte confirmó la condición tras años de misterio. La narrativa se centra en la resignación de vivir el día a día mientras comunica su proceso a seguidores. Los seguidores y la comunidad del espectáculo ahora observan sus próximas publicaciones para entender cómo avanza su tratamiento.

La cobertura sugiere que futuros mensajes podrían abordar aspectos cotidianos de la enfermedad. Mientras tanto, la declaración de Andrade amplía la visibilidad de la ELA en México y genera conversaciones sobre el apoyo a pacientes con condiciones neurodegenerativas. Se espera que organizaciones de salud aprovechen la exposición para promover la investigación y la asistencia.