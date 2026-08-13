Chiky Bombom pide disculpas públicas tras afirmar que Telemundo despediría a 500 personas

La retractación se produjo en plena transmisión en vivo, momento en el cual la conductora admitió públicamente haber cometido un error al difundir dichos rumores en las redes sociales. Diversos medios de comunicación y portales de noticias, entre ellos El Nuevo Día, Listín Diario, Diario Las Américas, Milenio y People en Español, registraron el incidente y la subsecuente aclaración emitida al aire.

La cobertura detalla que, además de las disculpas, la presentadora recibió respaldo por parte de sus compañeros durante la emisión. Las publicaciones también abordan la incertidumbre inicial generada en torno a su futuro dentro de la cadena televisiva tras el anuncio de las cifras de supuestos afectados.

La información disponible se limita a la disculpa oficial y a la aclaración de los rumores difundidos inicialmente por la propia conductora. La cobertura actual no especifica si la cadena tomará medidas adicionales al respecto ni detalla otros pormenores sobre la situación laboral de la presentadora en Telemundo, por lo que los reportes se centran exclusivamente en las declaraciones públicas ofrecidas durante la transmisión.