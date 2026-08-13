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Chiky Bombom pide disculpas públicas tras afirmar que Telemundo despediría a 500 personas

La presentadora Chiky Bombom ofrece disculpas públicas y se retracta tras difundir información sobre despidos masivos en Telemundo.

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El resumen

La retractación se produjo en plena transmisión en vivo, momento en el cual la conductora admitió públicamente haber cometido un error al difundir dichos rumores en las redes sociales. Diversos medios de comunicación y portales de noticias, entre ellos El Nuevo Día, Listín Diario, Diario Las Américas, Milenio y People en Español, registraron el incidente y la subsecuente aclaración emitida al aire.

La cobertura detalla que, además de las disculpas, la presentadora recibió respaldo por parte de sus compañeros durante la emisión. Las publicaciones también abordan la incertidumbre inicial generada en torno a su futuro dentro de la cadena televisiva tras el anuncio de las cifras de supuestos afectados.

La información disponible se limita a la disculpa oficial y a la aclaración de los rumores difundidos inicialmente por la propia conductora. La cobertura actual no especifica si la cadena tomará medidas adicionales al respecto ni detalla otros pormenores sobre la situación laboral de la presentadora en Telemundo, por lo que los reportes se centran exclusivamente en las declaraciones públicas ofrecidas durante la transmisión.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (86% respaldado) Actualizado hace 50 min.

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Chiky Bombom originalmente?

Afirmó en redes sociales y transmisiones que Telemundo realizaría despidos masivos.

¿Cómo reaccionó la presentadora después?

Se retractó en plena transmisión en vivo, admitiendo que cometió un error y ofreciendo disculpas públicas.

¿Qué dicen los reportes sobre sus compañeros?

La cobertura señala que recibió respaldo de sus compañeros de trabajo durante la emisión.

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