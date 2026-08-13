Murió la primera actriz Chelo Rodríguez: Protagonizó el éxito "Rafaela"

La muerte de la actriz venezolana Chelo Rodríguez ha generado luto en la farándula tras ser confirmada por diversos medios. Rodríguez destacó en la industria del entretenimiento por su participación en producciones recordadas como las telenovelas 'Rafaela', 'La usurpadora' y 'La zulianita', consolidándose como una figura central de la televisión.

En cuanto a los antecedentes de su deceso, coberturas como la de Univision señalan que la intérprete se habría enfrentado a dos enfermedades en privado. Asimismo, personalidades del medio artístico, entre ellas Elluz Peraza, se han pronunciado públicamente para reaccionar ante la noticia de su fallecimiento.

Los reportes actuales no detallan con precisión la fecha exacta ni las circunstancias específicas del desarrollo de dichas afecciones de salud. La cobertura informativa tampoco especifica los arreglos funerarios ni las declaraciones adicionales de otros colegas de la industria televisiva.