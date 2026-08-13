Rayados le pega a Nashville y 'rezará' por el pase a Cuartos en Leagues Cup

El encuentro destacó por el estreno goleador de Orbelín Pineda con la camiseta de Rayados y la celebración de Matías Almeyda tras la remontada, según la cobertura de medios como MARCA, OnceDiario, Yahoo, Sports Illustrated y mediotiempo.com. La remontada sobre el Nashville SC también ha dado pie a la publicación del calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto regio.

La cobertura periodística actual no detalla los resultados específicos que el equipo necesita para asegurar su pase a los Cuartos de Final, dejando abierta la incógnita sobre su avance en la competencia.