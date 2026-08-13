Rayados le pega a Nashville y 'rezará' por el pase a Cuartos en Leagues Cup
El Monterrey se mantiene con vida en la Leagues Cup tras vencer al Nashville SC.
El resumen
El encuentro destacó por el estreno goleador de Orbelín Pineda con la camiseta de Rayados y la celebración de Matías Almeyda tras la remontada, según la cobertura de medios como MARCA, OnceDiario, Yahoo, Sports Illustrated y mediotiempo.com. La remontada sobre el Nashville SC también ha dado pie a la publicación del calendario de los siguientes cinco partidos del conjunto regio.
La cobertura periodística actual no detalla los resultados específicos que el equipo necesita para asegurar su pase a los Cuartos de Final, dejando abierta la incógnita sobre su avance en la competencia.
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Cobertura (7)
- Orbelín Pineda se estrena con gol en Rayados y lo hace en la Leagues Cup MARCA · hace 4 h
- ¿Qué necesita Rayados para avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup? OnceDiario · hace 4 h
- Rayados gana a Nashville y se mantiene con vida en la Leagues Cup; Matías Almeyda celebra MARCA · hace 4 h
- Rayados vence al Nashville, pero deja su clasificación en vilo Yahoo · hace 4 h
- El calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey tras remontarle 2-1 al Nashville SC Sports Illustrated · hace 4 h
- Monterrey vs. Nashville SC. RESULTADO Jornada 3 de Leagues Cup 2026 mediotiempo.com · hace 4 h
- Rayados le pega a Nashville y 'rezará' por el pase a Cuartos en Leagues Cup mediotiempo.com · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Monterrey y Nashville SC?
Rayados venció 2-1 al Nashville SC en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026.
¿Quién anotó en su estreno con Rayados según la cobertura?
Orbelín Pineda se estrena con gol en Rayados durante este torneo.
¿Está garantizada la clasificación de Monterrey a los Cuartos de Final?
No, la cobertura señala que la victoria dejó su clasificación en vilo y el equipo necesita esperar combinaciones.
Velocidad
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