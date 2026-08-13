En el contexto de la Leagues Cup 2026, la actividad del Atlético San Luis generó seguimiento mediático con motivo de su encuentro ante Orlando City en la Jornada 3, donde medios como Mediotiempo y MILENIO transmitieron los detalles en vivo del partido y la cobertura señaló a Leo Flores como el jugador a seguir, además de mencionar el objetivo de cerrar con dignidad la participación en el torneo. Posteriormente, la cobertura informó que el Atlético de San Luis rescató un empate agónico en dicho encuentro, aunque Orlando City se llevó el punto extra, según detallaron reportes de medios locales como Plano Informativo.

Paralelamente, publicaciones especializadas como Récord abrieron el debate sobre un posible movimiento en el mercado al cuestionar si un club mexicano ficha a Antoine Griezmann, situando este interrogante en la agenda actual de la cobertura deportiva sin que se especifiquen detalles oficiales sobre la operación.