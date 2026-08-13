¡Regresa a casa! Igor Lichnovsky volverá a un club donde ya militó anteriormente en su carrera

Igor Lichnovsky ha confirmado su regreso a la Universidad de Chile. El club oficializó el fichaje y anunció el número que usará en su segunda etapa con la institución, y despierta gran expectativa entre la afición. Lichnovsky explicó que decidió dejar “muchas otras cosas de lado” para volver a un club que considera su casa. En sus declaraciones describió la decisión como un “shock emocional” y manifestó que, como hincha, está cumpliendo un sueño al volver a defender los colores azules. Además, manifestó su ambición de contribuir al remontazo contra Colo Colo y declaró: “Vengo a ser campeón”.

Estas expresiones fueron citadas por ESPN Deportes y ADN Radio. El regreso ha generado opiniones divididas. Un histórico director técnico de la U aplaudió la llegada, describiéndola como “una sandía calada”, mientras que el guardameta Johnny Herrera puso en duda el fichaje y lanzó una advertencia al plantel. La información sobre condiciones contractuales permanece escasa. Los informes coinciden en destacar que el refuerzo fortalece la defensa de la U con la calidad y jerarquía que Lichnovsky aporta.

RedGol informó sobre el número de camiseta asignado, y bolavip.com señaló que el club está “muy cerca” de cerrar el fichaje. Asimismo, Infobae recordó su paso por Cruz Azul y América, subrayando la experiencia internacional que llega al conjunto chileno. Queda pendiente confirmar la fecha exacta del debut de Lichnovsky y el número que vestirá en los partidos oficiales. Asimismo, la reacción del cuerpo técnico ante la posible alineación en el próximo Superclásico aún no se ha detallado. La evolución de la defensa de la U bajo la influencia del exjugador de la MLS será observada de cerca por seguidores y analistas.