Iván Rodríguez sale del maizal en juego entre Filadelfia y Minnesota en Field of Dreams

La jornada comenzó con la salida inesperada de Iván Rodríguez del maizal, un momento que quedó registrado en la cobertura de Primera Hora. A medida que avanzaba el juego, los Filis conectaron tres jonrones dentro del maizal, impulsando un marcador final de 7-1 sobre los Mellizos, según informó el San Antonio Express-News.

Netflix también aprovechó la ocasión para darle a Elle Duncan otra aparición en la transmisión de MLB, aunque algunos fanáticos expresaron que ya habían visto suficiente del concepto, como apunta Fox News. La nostalgia del escenario, resaltada por AP News, siguió alimentando la conversación.

Los medios siguen observando cómo la combinación de historia del cine y deporte continuará influyendo en futuras programaciones, mientras el maizal de Iowa acoge más momentos de la liga.