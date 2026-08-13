Rusia ataca barcos graneleros y pone en riesgo el suministro mundial de alimentos

Según The New York Times, la ofensiva contra buques graneleros coincide con la reactivación de la llamada “guerra del grano”, lo que ha llevado a observadores a considerar que el suministro mundial de alimentos está bajo presión. En la madrugada del mismo día, drones rusos alcanzaron al buque alemán EMIL en aguas ucranianas cerca de Odesa, según Potosinoticias.com y Data Portuaria. Simultáneamente, el Ministerio de Defensa ruso informó el bombardeo de un centro de mando y de la base militar ucraniana en los puertos de Rinne e Izmail. Una tercera fuente, Vietnam.vn, confirmó el hundimiento de un buque no identificado de 141 metros de eslora cerca del puerto ruso de Novorossiysk, mientras que Agenzia Nova reportó daños en instalaciones portuarias de Odesa. El incremento de la violencia ha repercutido en los mercados. El precio del trigo repuntó, según Perfil, mientras que en Euronext el trigo retrocedió desde máximos de dos semanas tras una tregua anunciada, informó es.investing.com.

El USDA avisó de la menor cosecha estadounidense desde 1970, lo que acompañó a un alza del 4 % del trigo citada por XTB.com. Investing.com España señaló una caída del 20 % en las exportaciones marítimas de grano ruso en julio, y es.finance.yahoo.com informó que los envíos de cereales ucranianos para exportación disminuyeron un 76 % interanual en agosto. Ante la presión, el Ministerio de Agricultura de Rusia declaró que está trabajando en rutas de exportación alternativas, según MarketScreener España. La tercera terminal rusa de carga de grano en el Mar Negro suspendió sus operaciones después del ataque, informó Infobae. EL PAÍS añadió que Moscú ha bloqueado las exportaciones ucranianas y amenaza la próxima cosecha. La combinación de bloqueos portuarios y la reducción de flotas ha puesto de manifiesto un riesgo creciente para el suministro global de alimentos.

Los analistas observarán si las rutas alternativas anunciadas por Moscú logran compensar la caída de envíos y cómo influirán en los precios del trigo, que ya muestran volatilidad tras la tregua. La evolución de las estimaciones del USDA sobre la cosecha de EE. UU. y los datos semanales de exportación de Ucrania serán indicadores claves. Un nuevo ataque a infraestructuras portuarias o a buques de carga podría reactivar la preocupación por la seguridad del suministro alimentario mundial.