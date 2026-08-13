Rusia ataca barcos graneleros y pone en riesgo el suministro mundial de alimentos
Los ataques rusos contra buques graneleros en el Mar Negro amenazan el suministro global de alimentos.
El resumen
Según The New York Times, la ofensiva contra buques graneleros coincide con la reactivación de la llamada “guerra del grano”, lo que ha llevado a observadores a considerar que el suministro mundial de alimentos está bajo presión. En la madrugada del mismo día, drones rusos alcanzaron al buque alemán EMIL en aguas ucranianas cerca de Odesa, según Potosinoticias.com y Data Portuaria. Simultáneamente, el Ministerio de Defensa ruso informó el bombardeo de un centro de mando y de la base militar ucraniana en los puertos de Rinne e Izmail. Una tercera fuente, Vietnam.vn, confirmó el hundimiento de un buque no identificado de 141 metros de eslora cerca del puerto ruso de Novorossiysk, mientras que Agenzia Nova reportó daños en instalaciones portuarias de Odesa. El incremento de la violencia ha repercutido en los mercados. El precio del trigo repuntó, según Perfil, mientras que en Euronext el trigo retrocedió desde máximos de dos semanas tras una tregua anunciada, informó es.investing.com.
El USDA avisó de la menor cosecha estadounidense desde 1970, lo que acompañó a un alza del 4 % del trigo citada por XTB.com. Investing.com España señaló una caída del 20 % en las exportaciones marítimas de grano ruso en julio, y es.finance.yahoo.com informó que los envíos de cereales ucranianos para exportación disminuyeron un 76 % interanual en agosto. Ante la presión, el Ministerio de Agricultura de Rusia declaró que está trabajando en rutas de exportación alternativas, según MarketScreener España. La tercera terminal rusa de carga de grano en el Mar Negro suspendió sus operaciones después del ataque, informó Infobae. EL PAÍS añadió que Moscú ha bloqueado las exportaciones ucranianas y amenaza la próxima cosecha. La combinación de bloqueos portuarios y la reducción de flotas ha puesto de manifiesto un riesgo creciente para el suministro global de alimentos.
Los analistas observarán si las rutas alternativas anunciadas por Moscú logran compensar la caída de envíos y cómo influirán en los precios del trigo, que ya muestran volatilidad tras la tregua. La evolución de las estimaciones del USDA sobre la cosecha de EE. UU. y los datos semanales de exportación de Ucrania serán indicadores claves. Un nuevo ataque a infraestructuras portuarias o a buques de carga podría reactivar la preocupación por la seguridad del suministro alimentario mundial.
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Cobertura (16)
- Ministerio de Agricultura ruso afirma que está trabajando en rutas de exportación alternativas MarketScreener España · hace 1 d
- Ante el recrudecimiento en los ataques de Ucrania y Rusia, “estamos viendo un repunte del precio del trigo” Perfil · hace 1 d
- Granelero Emil atacado por drones rusos en el Mar Negro cerca de Odesa Data Portuaria · hace 1 d
- La guerra del grano vuelve al mar Negro: Rusia bloquea las exportaciones de Ucrania y amenaza la próxima cosecha EL PAÍS · hace 1 d
- Ministerio de Defensa ruso: Atacan centro de mando y base militar ucraniana en los puertos de Rinne e Izmail saba.ye · hace 1 d
- Tercera terminal rusa de carga de grano en el mar Negro suspende actividades tras ataque Infobae · hace 1 d
- Drones rusos atacan el buque de carga alemán EMIL en el mar Negro Potosinoticias.com · hace 1 d
- Un buque no identificado de 141 metros de eslora se hundió cerca del puerto ruso de Novorossiysk. Vietnam.vn · hace 1 d
- Ucrania: Ataque ruso contra instalaciones portuarias en la región de Odesa. Agenzia Nova · hace 1 d
- Rusia intensifica la presión sobre las exportaciones ucranianas al atacar un carguero en el mar Negro El Mundo · hace 1 d
- El trigo de Euronext retrocede desde máximos de dos semanas por tregua es.investing.com · hace 1 d
- Las exportaciones marítimas de grano de Rusia caen un 20% en julio de 2026 Investing.com España · hace 1 d
- El trigo sube 4% 🔼 USDA estima la menor cosecha de EE. UU. desde 1970 XTB.com · hace 1 d
- Los envíos de cereales de Ucrania destinados a la exportación se reducen un 76% interanual en agosto es.finance.yahoo.com · hace 1 d
- Suba de precios de granos por ataques en Mar Negro e informe de EEUU Rosario Finanzas · hace 1 d
- Rusia ataca barcos graneleros y pone en riesgo el suministro mundial de alimentos The New York Times · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Qué buques han sido atacados en el Mar Negro recientemente?
Según Potosinoticias.com y Data Portuaria, el buque alemán EMIL fue alcanzado por drones rusos cerca de Odesa. Vietnam.vn informó del hundimiento de un buque no identificado de 141 metros de eslora cerca del puerto de Novorossiysk. Además, se reportaron ataques a instalaciones portuarias en Odesa por parte de fuerzas rusas.
¿Cómo han afectado los ataques a los precios del trigo?
Perfil señaló un repunte del precio del trigo, mientras que XTB.com indicó un alza del 4 % del trigo tras la información del USDA sobre la menor cosecha en EE. UU. en años recientes. Es.investing.com reportó que el trigo en Euronext retrocedió desde máximos de dos semanas después de una tregua, reflejando la volatilidad del mercado.
¿Qué medidas está tomando Rusia para mitigar la interrupción de sus exportaciones?
MarketScreener España citó al Ministerio de Agricultura ruso, que asegura estar trabajando en rutas de exportación alternativas. Infobae informó que la tercera terminal rusa de carga de grano en el Mar Negro suspendió sus actividades después del ataque, lo que forma parte de la reconfiguración de la logística de exportación.
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