Notimérica informa que el club recurre a Mourinho con la intención de recuperar la competitividad frente al dominio que mantiene el Barça en la competición. Diario AS destaca que existen seis candidatos disputando dos puestos disponibles en la plantilla, lo que sugiere una fuerte competencia interna por la incorporación al once.

Reforma califica al conjunto bajo Mourinho de “galaxia valiosa”, subrayando la calidad percibida de los nuevos refuerzos. MARCA cita la frase “Hasta los que no pueden con Mourinho, lo deberían de reconocer”, reflejando el reconocimiento amplio del entrenador.

Aún no se ha revelado la alineación definitiva; la conversación gira en torno a cómo los seis nuevos jugadores se adaptarán al estilo de Mourinho y si ese planteamiento permitirá al Real Madrid cerrar la brecha con el Barcelona en la próxima temporada.