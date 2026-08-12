Real Madrid: ¿Cómo será el XI de Mourinho con 6 nuevos fichajes?
Mourinho y seis fichajes apuntan a que el Real Madrid busque acabar con la hegemonía del Barça.
Cobertura (5)
- Valiosa galaxia de Mourinho Reforma · hace 5 h
- El Real Madrid recurre a Mourinho para recuperar la competitividad contra el dominio del Barça Notimérica · hace 5 h
- "Hasta los que no pueden con Mourinho, lo deberían de reconocer" MARCA · hace 5 h
- Seis candidatos para dos puestos Diario AS · hace 5 h
- Real Madrid: ¿Cómo será el XI de Mourinho con 6 nuevos fichajes? ESPN Deportes · hace 5 h
El resumen
Notimérica informa que el club recurre a Mourinho con la intención de recuperar la competitividad frente al dominio que mantiene el Barça en la competición. Diario AS destaca que existen seis candidatos disputando dos puestos disponibles en la plantilla, lo que sugiere una fuerte competencia interna por la incorporación al once.
Reforma califica al conjunto bajo Mourinho de “galaxia valiosa”, subrayando la calidad percibida de los nuevos refuerzos. MARCA cita la frase “Hasta los que no pueden con Mourinho, lo deberían de reconocer”, reflejando el reconocimiento amplio del entrenador.
Aún no se ha revelado la alineación definitiva; la conversación gira en torno a cómo los seis nuevos jugadores se adaptarán al estilo de Mourinho y si ese planteamiento permitirá al Real Madrid cerrar la brecha con el Barcelona en la próxima temporada.
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Respuestas rápidas
¿Quién es el nuevo entrenador del Real Madrid?
José Mourinho, mencionado por Notimérica y otras fuentes como el técnico al que recurre el club.
¿Cuántos fichajes nuevos tiene el equipo?
Se han confirmado seis fichajes, según ESPN Deportes y la discusión sobre el once.
¿Cuál es el objetivo principal del club según la cobertura?
Recuperar la competitividad frente al dominio del Barcelona, tal como indica Notimérica.
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