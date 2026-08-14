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Efraín Juárez rompe el silencio sobre su salida de Pumas y responde si podrán ser campeones pronto

Efraín Juárez rompe el silencio sobre su salida de Pumas con declaraciones sobre la directiva y los entrenadores mexicanos.

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El resumen

Efraín Juárez rompió el silencio sobre su salida de Pumas, declarando que se fue tranquilo y que cumplió lo que prometió, según los primeros reportes difundidos por medios como Fox Sports, Yahoo y Excélsior. Posteriormente, la cobertura de TUDN, Infobae, La Opinión, Eje Central, TV Azteca y Récord agregó que el director técnico lanzó un dardo contra la directiva, aceptó que extraña al club al considerarlo su casa y reconoció estar tranquilo a pesar de que la afición explotó en su contra.

Asimismo, abordó la falta de oportunidades para los entrenadores mexicanos tanto en México como en Europa y respondió si volvería a la Liga MX. En cuanto a discrepancias o matices entre los medios, la cobertura no detalla contradicciones abiertas en los hechos narrados, aunque resalta diferentes enfoques sobre las declaraciones, abarcando desde las críticas a la directiva hasta la presión ejercida sobre Esteban Solari al señalar que las bases están dadas para que Pumas sea campeón.

Actualmente, la situación se mantiene en el plano de las declaraciones públicas y las reacciones de la afición tras la ruptura, sin que la cobertura señale anuncios oficiales adicionales por parte de la institución deportiva sobre estos señalamientos.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre su salida de Pumas?

Efraín Juárez declaró que se fue tranquilo, que cumplió lo que prometió y lanzó un dardo contra la directiva, además de señalar que Pumas es su casa y que extraña al equipo.

¿Qué mencionó sobre los entrenadores mexicanos?

Señaló que los entrenadores mexicanos no tienen oportunidades ni en México ni en Europa.

¿Qué dijo sobre las posibilidades de campeonato de Pumas?

Indicó que las bases están puestas para que Pumas sea campeón pronto, metiendo presión a Esteban Solari.

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