Efraín Juárez rompe el silencio sobre su salida de Pumas y responde si podrán ser campeones pronto

Efraín Juárez rompió el silencio sobre su salida de Pumas, declarando que se fue tranquilo y que cumplió lo que prometió, según los primeros reportes difundidos por medios como Fox Sports, Yahoo y Excélsior. Posteriormente, la cobertura de TUDN, Infobae, La Opinión, Eje Central, TV Azteca y Récord agregó que el director técnico lanzó un dardo contra la directiva, aceptó que extraña al club al considerarlo su casa y reconoció estar tranquilo a pesar de que la afición explotó en su contra.

Asimismo, abordó la falta de oportunidades para los entrenadores mexicanos tanto en México como en Europa y respondió si volvería a la Liga MX. En cuanto a discrepancias o matices entre los medios, la cobertura no detalla contradicciones abiertas en los hechos narrados, aunque resalta diferentes enfoques sobre las declaraciones, abarcando desde las críticas a la directiva hasta la presión ejercida sobre Esteban Solari al señalar que las bases están dadas para que Pumas sea campeón.

Actualmente, la situación se mantiene en el plano de las declaraciones públicas y las reacciones de la afición tras la ruptura, sin que la cobertura señale anuncios oficiales adicionales por parte de la institución deportiva sobre estos señalamientos.