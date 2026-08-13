¡Cierre con victoria! Chivas viene de atrás y derrota al Seattle Sounders
Chivas remonta en los últimos minutos y deja a Seattle Sounders derrotado para cerrar la Leagues Cup con victoria.
Cobertura (5)
- Chivas: Sandoval mantiene brillo del Premundial en la Leagues Cup ESPN Deportes · hace 5 h
- Con goles de Rey y Sandoval, Chivas responde y se impone a Seattle Sounders Chivas · hace 5 h
- Chivas le abolla la corona a Seattle y se despide de la Leagues Cup con triunfo Sports Illustrated · hace 5 h
- El esmeralda de Seattle se mezcló con el rojiblanco de Chivas en Leagues Cup MLS Español · hace 5 h
- ¡Cierre con victoria! Chivas viene de atrás y derrota al Seattle Sounders Mediotiempo · hace 5 h
El resumen
Chivas superó a Seattle Sounders en la fase final de la Leagues Cup, logrando la victoria tras remontar un marcador adverso. El triunfo confirmó el cierre del torneo para el equipo mexicano. Los goles decisivos de Rey y de Sandoval fueron citados por ESPN Deportes y Sports Illustrated como la clave del giro.
Según la publicación de Chivas, Sandoval mantuvo el brillo demostrado en el Premundial, mientras que el informe de MLS Español describió la mezcla de colores entre el esmeralda de Seattle y el rojiblanco de Chivas durante el encuentro. Sports Illustrated describió a Chivas como quien “le abolla la corona” a Seattle, y Mediotiempo resaltó el carácter de cierre con victoria. La audiencia del estadio y la asistencia de los aficionados no fueron detalladas en los informes.
Tampoco se clarifica si hubo sanciones o lesiones que pudieran afectar a los jugadores en la siguiente fase. En tanto, la agenda de Chivas y Seattle para la próxima ronda de la Leagues Cup permanece sin confirmación oficial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 58 min.
Respuestas rápidas
¿Qué resultado obtuvo Chivas contra Seattle Sounders?
Chivas derrotó a Seattle Sounders en la Leagues Cup, logrando la victoria tras remontar.
¿Quiénes fueron los autores de los goles decisivos?
Los goles de Rey y Sandoval fueron destacados como decisivos en la victoria.
¿Qué información falta en la cobertura actual?
No se especifica el marcador exacto, los minutos de los goles ni el impacto del resultado en la clasificación futura.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
¡Se apareció el Diablo! Toluca avanza en la Leagues Cup tras vencer a FC Dallas
Toluca asegura su lugar en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 tras vencer a FC Dallas.
Rayados le pega a Nashville y 'rezará' por el pase a Cuartos en Leagues Cup
El Monterrey se mantiene con vida en la Leagues Cup tras vencer al Nashville SC.
¿Club mexicano ficha a Antoine Griezmann?
La cobertura deportiva sitúa al Atlético de San Luis en el centro de la atención por su participación en la Leagues Cup 2026 y un posible fichaje.
¡Necesitan un milagro! Tigres está casi eliminado de la Leagues Cup
Tigres al borde de la eliminación en la Leagues Cup y solo un milagro lo salvará
Sebastián Córdova sufre ruptura completa de ligamento cruzado
La ruptura total del ligamento cruzado de Sebastián Córdova deja a Pumas sin su pieza clave para el resto del Apertura 2026.
¿Quién transmite el partido de Seattle Sounders vs. Chivas? Canal y horario Leagues Cup 2026
El encuentro entre Seattle Sounders y Chivas en la Leagues Cup 2026 genera alta expectativa por la transmisión y el contexto del equipo.