¡Cierre con victoria! Chivas viene de atrás y derrota al Seattle Sounders

Chivas superó a Seattle Sounders en la fase final de la Leagues Cup, logrando la victoria tras remontar un marcador adverso. El triunfo confirmó el cierre del torneo para el equipo mexicano. Los goles decisivos de Rey y de Sandoval fueron citados por ESPN Deportes y Sports Illustrated como la clave del giro.

Según la publicación de Chivas, Sandoval mantuvo el brillo demostrado en el Premundial, mientras que el informe de MLS Español describió la mezcla de colores entre el esmeralda de Seattle y el rojiblanco de Chivas durante el encuentro. Sports Illustrated describió a Chivas como quien “le abolla la corona” a Seattle, y Mediotiempo resaltó el carácter de cierre con victoria. La audiencia del estadio y la asistencia de los aficionados no fueron detalladas en los informes.

Tampoco se clarifica si hubo sanciones o lesiones que pudieran afectar a los jugadores en la siguiente fase. En tanto, la agenda de Chivas y Seattle para la próxima ronda de la Leagues Cup permanece sin confirmación oficial.