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¡Cierre con victoria! Chivas viene de atrás y derrota al Seattle Sounders

Chivas remonta en los últimos minutos y deja a Seattle Sounders derrotado para cerrar la Leagues Cup con victoria.

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El resumen

Chivas superó a Seattle Sounders en la fase final de la Leagues Cup, logrando la victoria tras remontar un marcador adverso. El triunfo confirmó el cierre del torneo para el equipo mexicano. Los goles decisivos de Rey y de Sandoval fueron citados por ESPN Deportes y Sports Illustrated como la clave del giro.

Según la publicación de Chivas, Sandoval mantuvo el brillo demostrado en el Premundial, mientras que el informe de MLS Español describió la mezcla de colores entre el esmeralda de Seattle y el rojiblanco de Chivas durante el encuentro. Sports Illustrated describió a Chivas como quien “le abolla la corona” a Seattle, y Mediotiempo resaltó el carácter de cierre con victoria. La audiencia del estadio y la asistencia de los aficionados no fueron detalladas en los informes.

Tampoco se clarifica si hubo sanciones o lesiones que pudieran afectar a los jugadores en la siguiente fase. En tanto, la agenda de Chivas y Seattle para la próxima ronda de la Leagues Cup permanece sin confirmación oficial.

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Respuestas rápidas

¿Qué resultado obtuvo Chivas contra Seattle Sounders?

Chivas derrotó a Seattle Sounders en la Leagues Cup, logrando la victoria tras remontar.

¿Quiénes fueron los autores de los goles decisivos?

Los goles de Rey y Sandoval fueron destacados como decisivos en la victoria.

¿Qué información falta en la cobertura actual?

No se especifica el marcador exacto, los minutos de los goles ni el impacto del resultado en la clasificación futura.

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