En fotos. Todos los invitados a la subasta de Fundación Policía Federal Argentina en Puerto Madero

El evento, organizado por la Fundación Policía Federal Argentina, forma parte de una iniciativa solidaria para financiar tratamientos. TN informó sobre la cantidad de piezas, mientras APROPOL NOTICIAS subrayó la ausencia de apoyo estatal y describió el arte y mecenazgo como sostén del hospital.

Clarin.com señaló que la clásica Subasta Solidaria se traslada a la sede “chez Amalita”, e Infobae anunció la convocatoria pública. Los artistas donan sus obras y los compradores contribuyen a la causa, mientras la comunidad observa el impacto inmediato.

Los fondos serán destinados al hospital al concluir la subasta, preparando la posibilidad de futuras acciones solidarias similares.