En fotos. Todos los invitados a la subasta de Fundación Policía Federal Argentina en Puerto Madero
Cuarenta obras de arte argentino se venderán en Puerto Madero para financiar el Hospital Churruca Visca
Respuestas rápidas
¿Cuál es el objetivo de la subasta?
Destinar los ingresos obtenidos a financiar el Hospital Churruca Visca.
¿Cuántas obras se subastarán?
Cuarenta obras serán puestas a la venta.
¿Dónde se realizó el evento?
En Puerto Madero, en la sede conocida como “chez Amalita”, bajo la organización de la Fundación Policía Federal Argentina.
El resumen
El evento, organizado por la Fundación Policía Federal Argentina, forma parte de una iniciativa solidaria para financiar tratamientos. TN informó sobre la cantidad de piezas, mientras APROPOL NOTICIAS subrayó la ausencia de apoyo estatal y describió el arte y mecenazgo como sostén del hospital.
Clarin.com señaló que la clásica Subasta Solidaria se traslada a la sede “chez Amalita”, e Infobae anunció la convocatoria pública. Los artistas donan sus obras y los compradores contribuyen a la causa, mientras la comunidad observa el impacto inmediato.
Los fondos serán destinados al hospital al concluir la subasta, preparando la posibilidad de futuras acciones solidarias similares.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (63% respaldado) Actualizado hace 36 min.
Cobertura (5)
- El arte argentino se une por una causa solidaria: 40 obras serán subastadas a beneficio del Hospital Churruca Visca TN · hace 3 h
- Estado ausente: Arte y mecenazgo para sostener al Hospital Churruca Visca APROPOL NOTICIAS · hace 3 h
- Remate en el museo: la clásica Subasta Solidaria para el Hospital Churruca se muda "chez Amalita" Clarin.com · hace 3 h
- Llega la subasta solidaria de arte para el Hospital Churruca Visca Infobae · hace 3 h
- En fotos. Todos los invitados a la subasta de Fundación Policía Federal Argentina en Puerto Madero La Nación · hace 3 h
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