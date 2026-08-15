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Fuentes: Cavaliers traspasan a Schroder y dinero a Hornets a cambio de Mann

Dennis Schröder suma un nuevo destino en su carrera tras un traspaso que lo acerca a una marca histórica.

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Cobertura (9)

El resumen

Los Cleveland Cavaliers han traspasado al escolta Dennis Schröder y una cantidad de dinero a los Charlotte Hornets a cambio de Mann, según informan fuentes de AP y ESPN Deportes. El movimiento sitúa a Schröder en su decimosegundo equipo dentro de la NBA, acercándolo a un récord histórico en la liga, un aspecto que destacan medios como La Opinión, Mundo Deportivo, Sporting News y Diario AS.

Las coberturas presentan diferencias en cuanto al recuento exacto de los movimientos del jugador a lo largo de su carrera, ya que algunas publicaciones mencionan su duodécimo equipo mientras que otras refieren su novena vez siendo traspasado. La información disponible por ahora no detalla los términos financieros exactos de la transacción ni el rol que Schröder ocupará dentro de la plantilla de los Charlotte Hornets.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 8 min.

Respuestas rápidas

¿Qué equipos participaron en el traspaso?

Los Cleveland Cavaliers y los Charlotte Hornets.

¿Quién fue enviado a los Hornets junto con dinero?

El escolta Dennis Schröder.

¿A cambio de quién se realizó la operación?

A cambio de Mann.

Velocidad

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Temas

Dennis Schroder Cavaliers Hornets NBA

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