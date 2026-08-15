Fuentes: Cavaliers traspasan a Schroder y dinero a Hornets a cambio de Mann
Dennis Schröder suma un nuevo destino en su carrera tras un traspaso que lo acerca a una marca histórica.
Cobertura (9)
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- Hornets adquieren a Dennis Schroder en canje con Cavaliers, informa fuente de AP San Antonio Express-News · hace 9 h
- Dennis Schroder, cerca del récord: traspasado por novena vez Mundo Deportivo · hace 9 h
- Dennis Schroder, traspasado de Cleveland a Charlotte: queda a un paso de un récord histórico de la NBA sportingnews.com · hace 9 h
- El hombre de los mil traspasos: Dennis Schröder pone rumbo a los Hornets Diario AS · hace 9 h
- Los Cavs traspasan a Schröder a los Hornets NBAmaniacs · hace 9 h
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- Fuentes: Cavaliers traspasan a Schroder y dinero a Hornets a cambio de Mann ESPN Deportes · hace 9 h
El resumen
Los Cleveland Cavaliers han traspasado al escolta Dennis Schröder y una cantidad de dinero a los Charlotte Hornets a cambio de Mann, según informan fuentes de AP y ESPN Deportes. El movimiento sitúa a Schröder en su decimosegundo equipo dentro de la NBA, acercándolo a un récord histórico en la liga, un aspecto que destacan medios como La Opinión, Mundo Deportivo, Sporting News y Diario AS.
Las coberturas presentan diferencias en cuanto al recuento exacto de los movimientos del jugador a lo largo de su carrera, ya que algunas publicaciones mencionan su duodécimo equipo mientras que otras refieren su novena vez siendo traspasado. La información disponible por ahora no detalla los términos financieros exactos de la transacción ni el rol que Schröder ocupará dentro de la plantilla de los Charlotte Hornets.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipos participaron en el traspaso?
Los Cleveland Cavaliers y los Charlotte Hornets.
¿Quién fue enviado a los Hornets junto con dinero?
El escolta Dennis Schröder.
¿A cambio de quién se realizó la operación?
A cambio de Mann.
Velocidad
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