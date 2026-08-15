Fuentes: Cavaliers traspasan a Schroder y dinero a Hornets a cambio de Mann

Los Cleveland Cavaliers han traspasado al escolta Dennis Schröder y una cantidad de dinero a los Charlotte Hornets a cambio de Mann, según informan fuentes de AP y ESPN Deportes. El movimiento sitúa a Schröder en su decimosegundo equipo dentro de la NBA, acercándolo a un récord histórico en la liga, un aspecto que destacan medios como La Opinión, Mundo Deportivo, Sporting News y Diario AS.

Las coberturas presentan diferencias en cuanto al recuento exacto de los movimientos del jugador a lo largo de su carrera, ya que algunas publicaciones mencionan su duodécimo equipo mientras que otras refieren su novena vez siendo traspasado. La información disponible por ahora no detalla los términos financieros exactos de la transacción ni el rol que Schröder ocupará dentro de la plantilla de los Charlotte Hornets.