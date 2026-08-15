La burla de Ryanair a la Selección Argentina que provocó una respuesta épica de Aerolíneas Argentinas

La controversia comenzó cuando Ryanair lanzó una burla y una chicana contra la Selección Argentina aprovechando el viaje de una de las figuras del Mundial, lo que motivó una respuesta filosa y fuerte por parte de la línea aérea de bandera. Los próximos movimientos dependen de si alguna de las compañías involucradas decide continuar el intercambio o si surgen nuevas reacciones en el sector aeronáutico y deportivo según lo que indiquen las coberturas.