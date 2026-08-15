La burla de Ryanair a la Selección Argentina que provocó una respuesta épica de Aerolíneas Argentinas
El cruce en redes entre Ryanair y Aerolíneas Argentinas por una gastada a la Selección moviliza las coberturas.
El resumen
La controversia comenzó cuando Ryanair lanzó una burla y una chicana contra la Selección Argentina aprovechando el viaje de una de las figuras del Mundial, lo que motivó una respuesta filosa y fuerte por parte de la línea aérea de bandera. Los próximos movimientos dependen de si alguna de las compañías involucradas decide continuar el intercambio o si surgen nuevas reacciones en el sector aeronáutico y deportivo según lo que indiquen las coberturas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 44 min.
Cobertura (5)
- Se picó en el aire: la filosa respuesta de Aerolíneas Argentinas a Ryanair tras burlarse de la Selección C5N · hace 4 h
- Una aerolínea aprovechó el viaje de una de las figuras del Mundial para lanzar una chicana contra Argentina y recibió una fuerte respuesta Clarin.com · hace 4 h
- Selección: una gastada de alto vuelo Olé · hace 4 h
- Ryanair volvió a apuntar contra la selección con una filosa chicana y Aerolíneas Argentinas respondió La Nación · hace 4 h
- La burla de Ryanair a la Selección Argentina que provocó una respuesta épica de Aerolíneas Argentinas marca usa · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué aerolíneas protagonizaron el cruce?
Ryanair y Aerolíneas Argentinas.
¿A quién estaba dirigida la burla inicial?
A la Selección Argentina y a una de las figuras del Mundial.
¿Qué medios cubren el hecho?
C5N, Clarin.com, Olé, La Nación y marca usa.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Lamine Yamal e Inés García: la actualización de salud que preocupa a sus seguidores
La relación entre Lamine Yamal e Inés García genera atención mediática tras recientes declaraciones y publicaciones.
La confesión de una estrella de la selección Argentina tras perder la final: "No me da para jugar otro"
Nicolás Tagliafico anunció su retiro de la selección argentina tras la derrota en la final del Mundial contra España.
Manchester City contrató al arquero argentino Gerónimo Rulli
El Manchester City concretó la contratación del arquero argentino Gerónimo Rulli, campeón del mundo con la Selección.
Gavi vuelve a Barcelona con el pelo teñido de rosa por una promesa
Gavi regresa a la Ciudad Deportiva del FC Barcelona con el pelo teñido de rosa tras cumplir una promesa mundialista.
Más presión sobre Infantino: denuncian un "chantaje" de la FIFA por impago de premios
Jordania acusa a la FIFA de chantaje por premios impagos justo antes del Mundial, poniendo en riesgo la reelección de Infantino.
El internacional de la Selección Argentina que estalló contra su propia madre tras perder la final del Mundial: "¡Dejate de joder!"
La ruptura de Facundo Medina con su madre tras la derrota en la final del Mundial 2026 encendió el debate sobre la presión sobre los futbolistas argentinos.