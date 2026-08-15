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La burla de Ryanair a la Selección Argentina que provocó una respuesta épica de Aerolíneas Argentinas

El cruce en redes entre Ryanair y Aerolíneas Argentinas por una gastada a la Selección moviliza las coberturas.

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El resumen

La controversia comenzó cuando Ryanair lanzó una burla y una chicana contra la Selección Argentina aprovechando el viaje de una de las figuras del Mundial, lo que motivó una respuesta filosa y fuerte por parte de la línea aérea de bandera. Los próximos movimientos dependen de si alguna de las compañías involucradas decide continuar el intercambio o si surgen nuevas reacciones en el sector aeronáutico y deportivo según lo que indiquen las coberturas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 44 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué aerolíneas protagonizaron el cruce?

Ryanair y Aerolíneas Argentinas.

¿A quién estaba dirigida la burla inicial?

A la Selección Argentina y a una de las figuras del Mundial.

¿Qué medios cubren el hecho?

C5N, Clarin.com, Olé, La Nación y marca usa.

Velocidad

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