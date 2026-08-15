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Miss Universo Ecuador 2026: Todo lo que tienes que saber de la gala final en Santa Elena este sábado 15 de agosto

Dalia Bucaram se alza como Miss Universo Ecuador 2026 en una gala de alto nivel en Santa Elena, pese a la salida de una finalista de último momento.

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Respuestas rápidas

¿Quién se coronó Miss Universo Ecuador 2026?

Dalia Bucaram, según lo informado por Primicias y El Universo.

¿Cuándo y dónde se realizó la gala final?

El sábado 15 de agosto de 2026 en la provincia de Santa Elena.

¿Hubo alguna novedad de última hora respecto a las participantes?

Sí, la candidata Ariana Aray de Santa Elena no participó y otra representante fue retirada horas antes de la gala, según Vistazo y Metro Ecuador.

El resumen

El sábado 15 de agosto de 2026 se celebró la gala final de Miss Universo Ecuador 2026 en Santa Elena, coronando a Dalia Bucaram como la nueva reina nacional. La transmisión en vivo fue facilitada por Ecuavisa y Teleamazonas, permitiendo que el público siguiera minuto a minuto el certamen. La elección llega en el marco de la tradicional agenda de concursos de belleza del país. Primicias y El Universo publicaron la lista de las 15 finalistas y el top 10 que compitieron en el escenario, destacando la corona elaborada con cristales austriacos y perlas de cristal.

Los medios señalaron que la representante de Santa Elena, Ariana Aray, no participó en la gala, y que una candidata fue retirada horas antes del evento, según Vistazo. Los recorridos de las participantes por atractivos de la provincia fueron cubiertos por extra.ec, subrayando el vínculo local. La salida de la candidata de Santa Elena introdujo incertidumbre en el certamen, aunque la cobertura no especifica los motivos exactos del retiro. Metro Ecuador informó que la representante de la provincia ya no forma parte del concurso, mientras que Vistazo confirmó su ausencia en la noche de coronación.

La mención de una posible participación de una candidata en Puerto Rico, señalada por Metro Puerto Rico, carece de confirmación en la agenda de la final ecuatoriana. Los próximos días permitirán observar la reacción del público y los planes de Dalia Bucaram como representante de Ecuador en el certamen internacional Miss Universe. La cobertura de Primicias y Ecuavisa indicará si se programan eventos de promoción nacional y cómo se integrará la nueva coronación en la agenda cultural del país. Asimismo, la visita de la Miss Universo Fátima Bosch a Santa Elena, reportada por expreso.ec, sugiere una continuidad de actividades de alto perfil relacionadas con el concurso.

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