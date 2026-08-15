Miss Universo Ecuador 2026: Todo lo que tienes que saber de la gala final en Santa Elena este sábado 15 de agosto
Dalia Bucaram se alza como Miss Universo Ecuador 2026 en una gala de alto nivel en Santa Elena, pese a la salida de una finalista de último momento.
Respuestas rápidas
¿Quién se coronó Miss Universo Ecuador 2026?
Dalia Bucaram, según lo informado por Primicias y El Universo.
¿Cuándo y dónde se realizó la gala final?
El sábado 15 de agosto de 2026 en la provincia de Santa Elena.
¿Hubo alguna novedad de última hora respecto a las participantes?
Sí, la candidata Ariana Aray de Santa Elena no participó y otra representante fue retirada horas antes de la gala, según Vistazo y Metro Ecuador.
El resumen
El sábado 15 de agosto de 2026 se celebró la gala final de Miss Universo Ecuador 2026 en Santa Elena, coronando a Dalia Bucaram como la nueva reina nacional. La transmisión en vivo fue facilitada por Ecuavisa y Teleamazonas, permitiendo que el público siguiera minuto a minuto el certamen. La elección llega en el marco de la tradicional agenda de concursos de belleza del país. Primicias y El Universo publicaron la lista de las 15 finalistas y el top 10 que compitieron en el escenario, destacando la corona elaborada con cristales austriacos y perlas de cristal.
Los medios señalaron que la representante de Santa Elena, Ariana Aray, no participó en la gala, y que una candidata fue retirada horas antes del evento, según Vistazo. Los recorridos de las participantes por atractivos de la provincia fueron cubiertos por extra.ec, subrayando el vínculo local. La salida de la candidata de Santa Elena introdujo incertidumbre en el certamen, aunque la cobertura no especifica los motivos exactos del retiro. Metro Ecuador informó que la representante de la provincia ya no forma parte del concurso, mientras que Vistazo confirmó su ausencia en la noche de coronación.
La mención de una posible participación de una candidata en Puerto Rico, señalada por Metro Puerto Rico, carece de confirmación en la agenda de la final ecuatoriana. Los próximos días permitirán observar la reacción del público y los planes de Dalia Bucaram como representante de Ecuador en el certamen internacional Miss Universe. La cobertura de Primicias y Ecuavisa indicará si se programan eventos de promoción nacional y cómo se integrará la nueva coronación en la agenda cultural del país. Asimismo, la visita de la Miss Universo Fátima Bosch a Santa Elena, reportada por expreso.ec, sugiere una continuidad de actividades de alto perfil relacionadas con el concurso.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 20 min.
Cobertura (17)
- Escándalo en el Miss Universo Ecuador: Ariana Aray queda fuera del certamen a pocas horas de la final Machala Móvil · hace 1 d
- Dalia Bucaram es la ganadora de Miss Universo Ecuador 2026 Primicias · hace 1 d
- EN VIVO: Ellas son las tres finalistas del certamen Miss Universo Ecuador 2026 Teleamazonas · hace 1 d
- Dalia Bucaram es la Miss Universo Ecuador 2026 El Universo · hace 1 d
- Revelan por qué la representante de Santa Elena ya no es parte de Miss Universo Ecuador Metro Ecuador · hace 1 d
- Miss Universo Ecuador 2026: estas son las 15 finalistas El Universo · hace 1 d
- EN VIVO | Miss Universo Ecuador 2026 celebra su gala final este sábado: este es el top 10 Primicias · hace 1 d
- Candidata de Miss Universo Ecuador queda fuera del certamen a horas de la gala, este 15 de agosto de 2026 Primicias · hace 1 d
- Con cristales austriacos y perlas de cristal: así es la corona del Miss Universo Ecuador 2026 El Universo · hace 1 d
- Candidatas a Miss Universo Ecuador recorren atractivos de Santa Elena extra.ec · hace 1 d
- Miss Universo Ecuador 2026 EN VIVO: minuto a minuto de la gala final y coronación de la nueva reina Ecuavisa · hace 1 d
- Gala final del Miss Universo Ecuador promete identidad, belleza y un espectáculo de alto nivel en Santa Elena Primicias · hace 1 d
- ¿Quién será Miss Ecuador en Puerto Rico? Conoce a las favoritas del certamen de belleza Metro Puerto Rico · hace 1 d
- Santa Elena recibió con honores a Miss Universo Fátima Bosch expreso.ec · hace 1 d
- Miss Universo Ecuador 2026: Riobamba y Chimborazo buscan la corona La Prensa Ecuador · hace 1 d
- Ariana Aray, representante de Santa Elena, no participará en la gala final de Miss Universo Ecuador 2026 Vistazo · hace 1 d
- Miss Universo Ecuador 2026: Todo lo que tienes que saber de la gala final en Santa Elena este sábado 15 de agosto El Universo · hace 1 d
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Por qué no se han podido encontrar los restos de García Lorca 90 años después de su ejecución en la Guerra Civil española
Noventa años después, los restos de García Lorca siguen desaparecidos, manteniendo viva la incógnita sobre su último descanso.
El duro relato de Benjamín Vicuña sobre la distancia de sus hijos menores que hizo emocionar a Lizy Tagliani y Pablo Giralt
Benjamín Vicuña rompe el silencio sobre la distancia con sus hijos menores, generando emoción en Lizy Tagliani y Pablo Giralt.
El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel
La preventa de ‘Avengers: Doomsday’ genera incertidumbre en México mientras Marvel presenta su nuevo material.
La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah
La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah acapara la atención mediática internacional.
Los fans de Bonnie Tyler reciben su féretro en su tierra natal cantando 'Total Eclipse of the Heart'
Miles de personas despiden a Bonnie Tyler en Gales al son de 'Total Eclipse of the Heart' en su funeral.
Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23
Disney anuncia en la convención D23 novedades de producciones como 'Coco 2', 'Zootopia 3' y 'Kingdom Hearts 4'.