Miles de personas despiden este 15 de agosto de 2026 el féretro de la cantante Bonnie Tyler en su Gales natal. Los seguidores llenan las calles del pueblo galés para acompañar el cortejo fúnebre mientras entonan su conocido tema musical.

El fallecimiento de la artista motiva este emotivo acontecimiento público en su tierra natal, donde la cobertura destaca la masiva presencia de admiradores durante la despedida fúnebre. La información disponible se limita al desarrollo del cortejo fúnebre y la respuesta de los seguidores, sin que la cobertura actual detalle los motivos de su muerte ni los próximos actos oficiales.