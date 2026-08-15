Nashville FC vs. Inter Miami, con Lionel Messi, por la MLS: a qué hora empieza el partido y cómo ver en vivo

La cobertura de medios como ESPN Deportes, Olé, Diario AS, Infobae y TyC Sports detalla que el partido incluye la participación estelar del delantero argentino, quien comenzó como titular, aunque la cobertura posterior también registra que falló un penal durante el desarrollo del encuentro. Diversos medios, entre ellos La Nación, Clarín, TN y Sporting News, se centraron en informar previamente a los aficionados sobre los horarios, las formaciones previstas, y las opciones de transmisión en vivo por televisión y streaming online.

La cobertura no especifica el resultado final definitivo del partido, limitándose a reportar el desarrollo de las acciones en directo y los incidentes puntuales ocurridos en el terreno de juego. La información disponible se restringe a la previa y a los hechos puntuales del encuentro, sin que las fuentes mencionadas detallen consecuencias posteriores para la tabla de posiciones.