Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"
Paolo Guerrero pide disculpas tras una actividad inusual en sus redes sociales vinculada a Alondra García Miró.
Respuestas rápidas
¿Qué sucedió con las redes sociales de Paolo Guerrero?
Paolo Guerrero denunció el hackeo de sus cuentas tras registrarse un reposteo y seguimiento a Alondra García Miró en Instagram.
¿Qué dijo Paolo Guerrero al respecto?
El futbolista pidió disculpas y explicó que ha estado experimentando actividad inusual en sus redes sociales.
¿Qué repercusión tuvo el hecho según la cobertura?
Ana Paula tomó una decisión radical tras el reposteo de Paolo Guerrero hacia la publicación de Alondra García Miró.
El resumen
El reciente episodio digital de Paolo Guerrero genera atención pública luego de que el deportista reposteara una publicación de Alondra García Miró y comenzara a seguirla en Instagram, lo que derivó en la denuncia de un hackeo de sus cuentas por solicitudes y reposteos sospechosos. Medios como La República, RPP Noticias, Willax, Trome.com y Radio Moda informan que el futbolista ofreció disculpas públicas y explicó que ha estado experimentando actividad inusual en sus plataformas digitales, mientras que Ana Paula tomó una decisión radical tras lo sucedido.
La situación involucra directamente a Paolo Guerrero, Alondra García Miró y Ana Paula, marcando un nuevo foco de atención mediática en torno a sus redes sociales y relaciones personales.
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Cobertura (5)
- Paolo Guerrero sorprende al repostear publicación de Alondra García Miró Radio Moda · hace 5 h
- Paolo Guerrero dice que le hackearon sus cuentas tras repostear a Alondra García Miró: "Les pido disculpas" Willax · hace 5 h
- ¿Nueva ruptura? Ana Paula toma radical decisión luego que Paolo Guerrero ‘reposteara’ publicación de Alondra Trome.com · hace 5 h
- Paolo Guerrero denuncia hackeo de sus redes sociales tras reporte de "solicitudes y reposteos sospechosos" RPP Noticias · hace 5 h
- Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual" La República · hace 5 h
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