Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

El reciente episodio digital de Paolo Guerrero genera atención pública luego de que el deportista reposteara una publicación de Alondra García Miró y comenzara a seguirla en Instagram, lo que derivó en la denuncia de un hackeo de sus cuentas por solicitudes y reposteos sospechosos. Medios como La República, RPP Noticias, Willax, Trome.com y Radio Moda informan que el futbolista ofreció disculpas públicas y explicó que ha estado experimentando actividad inusual en sus plataformas digitales, mientras que Ana Paula tomó una decisión radical tras lo sucedido.

La situación involucra directamente a Paolo Guerrero, Alondra García Miró y Ana Paula, marcando un nuevo foco de atención mediática en torno a sus redes sociales y relaciones personales.