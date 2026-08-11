Más argentinos cobran en dólares desde el exterior gracias al auge de la Economía del Conocimiento

El 34 % del ingreso que perciben los argentinos que cobran desde el exterior proviene del sector del software, según un estudio de mercado.com.ar. Resulta sorprendente que una actividad tan especializada concentre más de un tercio de los pagos en dólares, mientras la demanda internacional de talento tecnológico sigue en alza y abre oportunidades para la exportación de servicios especializados.

Los salarios de los trabajadores remotos argentinos han subido un 40 % en los últimos meses, informó Identidad Correntina. Sueldos promedio de US 1 800 mensuales aparecen en itsitio.com, y ciertos profesionales alcanzan más de US 2 500, según iProfesional.

Los beneficiarios de esta dinámica son los profesionales argentinos con habilidades digitales, quienes ahora perciben ingresos en dólares y pueden diversificar sus fuentes de trabajo. La tendencia observada por los medios sugiere que, mientras persista la demanda global de talento tecnológico, la proporción de empleados que cobran al exterior seguirá creciendo, consolidando al país como un hub latinoamericano de servicios de conocimiento.