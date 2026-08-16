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Nuevos decretos presidenciales transforman la administración pública mientras un medio promete su publicación inmediata.
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El resumen
El presidente Luis Abinader ejecutó una serie de designaciones oficiales que reestructuran carteras clave del Estado, afectando directamente la dirección de entidades gubernamentales y representaciones consulares. Las nuevas directrices impactan de inmediato la operatividad institucional del país.
Esta reorganización estatal incluye nombramientos específicos en la Junta de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario, MERCADOM, CORAASAN y el consulado en Los Ángeles. Estas decisiones administrativas configuran un cambio notable en la estructura de liderazgo de estas dependencias públicas.
Los detalles de estos movimientos oficiales y las futuras disposiciones gubernamentales serán difundidos de manera instantánea por AlMomento.net, medio que anunció la publicación inmediata de cada decreto emitido por el Poder Ejecutivo.
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Cobertura (5)
- Luis Abinader designa nuevos directores, funcionarios de CORAASAN y cónsul en Los Ángeles Hoy Digital · hace 14 h
- Decreto: Julio Peña Guzmán es nombrado presidente de la Junta de Aviación Civil Diario Libre · hace 14 h
- Mariana Tavarez de Santos es la nueva directora de MERCADOM Acento · hace 14 h
- Presidente Abinader realiza nuevas designaciones en Aviación Civil, Departamento Aeroportuario y Mercadom Presidencia de la República Dominicana · hace 14 h
- ALMOMENTO.NET publicará decretos al instante de emitirse AlMomento.net · hace 14 h
Respuestas rápidas
¿Quién realizó las nuevas designaciones?
El presidente Luis Abinader.
¿Qué instituciones experimentaron cambios en su dirección?
La Junta de Aviación Civil, CORAASAN, MERCADOM y el Departamento Aeroportuario, además del consulado en Los Ángeles.
¿Dónde se publicarán los decretos al instante?
En el medio AlMomento.net.
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