ALMOMENTO.NET publicará decretos al instante de emitirse

El presidente Luis Abinader ejecutó una serie de designaciones oficiales que reestructuran carteras clave del Estado, afectando directamente la dirección de entidades gubernamentales y representaciones consulares. Las nuevas directrices impactan de inmediato la operatividad institucional del país.

Esta reorganización estatal incluye nombramientos específicos en la Junta de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario, MERCADOM, CORAASAN y el consulado en Los Ángeles. Estas decisiones administrativas configuran un cambio notable en la estructura de liderazgo de estas dependencias públicas.

Los detalles de estos movimientos oficiales y las futuras disposiciones gubernamentales serán difundidos de manera instantánea por AlMomento.net, medio que anunció la publicación inmediata de cada decreto emitido por el Poder Ejecutivo.