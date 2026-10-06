RD y otros países AL se suman a declaración de EU contra Irán

Nueve socios regionales se han unido a Estados Unidos para condenar la actividad terrorista de Irán y exigir el cese de sus operaciones. Esta acción conjunta surge tras la detección de presuntos planes letales diseñados por Irán para ejecutarse dentro del territorio latinoamericano.

La alerta ha sido difundida por medios como NTN24, France 24 e Infobae, señalando la participación de países como Colombia, Argentina y República Dominicana en esta postura coordinada. El enfoque central de la declaración es la seguridad regional frente a las amenazas externas.

La atención se mantiene ahora en el despliegue de medidas preventivas ante los riesgos advertidos por el gobierno estadounidense y sus aliados en el continente.