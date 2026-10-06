RD y otros países AL se suman a declaración de EU contra Irán
Estados Unidos y nueve socios regionales, incluyendo RD y Argentina, alertan sobre presuntos planes letales de Irán en América Latina.
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El resumen
Nueve socios regionales se han unido a Estados Unidos para condenar la actividad terrorista de Irán y exigir el cese de sus operaciones. Esta acción conjunta surge tras la detección de presuntos planes letales diseñados por Irán para ejecutarse dentro del territorio latinoamericano.
La alerta ha sido difundida por medios como NTN24, France 24 e Infobae, señalando la participación de países como Colombia, Argentina y República Dominicana en esta postura coordinada. El enfoque central de la declaración es la seguridad regional frente a las amenazas externas.
La atención se mantiene ahora en el despliegue de medidas preventivas ante los riesgos advertidos por el gobierno estadounidense y sus aliados en el continente.
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Cobertura (6)
- Países de América exigen el cese de operaciones terroristas de Irán Progreso Hispano News · hace 1 h
- Estados Unidos y sus aliados alertaron de posibles planes letales de Irán en América Latina Infobae · hace 3 h
- EE. UU. y varios aliados del continente, incluido Colombia, lanzan alerta por presuntos "planes letales" de Irán en la región NTN24 · hace 3 h
- La Argentina se sumó a EE.UU. y ocho socios regionales para condenar la actividad terrorista iraní La Nación · hace 3 h
- EEUU y aliados alertan de presuntos "planes letales" de Irán en la región France 24 · hace 3 h
- RD y otros países AL se suman a declaración de EU contra Irán AlMomento.net · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué países se han sumado a la declaración?
Entre los aliados mencionados se encuentran República Dominicana, Argentina y Colombia, sumando un total de nueve socios regionales junto a Estados Unidos.
¿Cuál es el motivo principal de la alerta?
La advertencia se basa en presuntos planes letales de Irán en América Latina y la exigencia de que cesen sus operaciones terroristas.
¿Quién lidera esta iniciativa?
Estados Unidos encabeza la declaración junto a sus socios en el continente.
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