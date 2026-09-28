Se reporta temblor en República Dominicana

Medios como Diario Libre señalaron que se trató del segundo sismo ocurrido ese domingo. Los informes preliminares de la cobertura muestran discrepancias en la magnitud calculada del movimiento telúrico, con menciones a una intensidad de 5.2 según Telemundo Puerto Rico y Acento, mientras que Listín Diario indicó en un informe preliminar que fue de 5.5.

Asimismo, El Nacional reportó fallas en el sistema de alerta en celulares, ya que usuarios indicaron que no recibieron notificaciones sobre el sismo. La cobertura actual no especifica datos concretos sobre daños materiales, personas afectadas o réplicas posteriores, por lo que estos detalles permanecen desconocidos a partir de los informes disponibles.