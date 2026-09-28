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Se reporta temblor en República Dominicana

Un sismo registrado el 27 de septiembre de 2026 sacudió la zona oriental de República Dominicana y se sintió en Puerto Rico.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Se reporta temblor en República Dominicana
  • Punto central: Un sismo registrado el 27 de septiembre de 2026 sacudió la zona oriental de República Dominicana y se sintió en Puerto Rico.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 26 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 26 pts Monitoreado a través de 7 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
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El resumen

Medios como Diario Libre señalaron que se trató del segundo sismo ocurrido ese domingo. Los informes preliminares de la cobertura muestran discrepancias en la magnitud calculada del movimiento telúrico, con menciones a una intensidad de 5.2 según Telemundo Puerto Rico y Acento, mientras que Listín Diario indicó en un informe preliminar que fue de 5.5.

Asimismo, El Nacional reportó fallas en el sistema de alerta en celulares, ya que usuarios indicaron que no recibieron notificaciones sobre el sismo. La cobertura actual no especifica datos concretos sobre daños materiales, personas afectadas o réplicas posteriores, por lo que estos detalles permanecen desconocidos a partir de los informes disponibles.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado hace 46 min.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Cuándo ocurrió el temblor?

El sismo se reportó el 27 de septiembre de 2026.

¿Qué magnitud tuvo el sismo según los informes?

Los informes preliminares varían, registrando magnitudes de 5.2 y 5.5.

¿Funcionó el sistema de alerta en celulares?

No, usuarios reportaron que el sistema de alerta falló y no fueron notificados del sismo.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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República Dominicana Santo Domingo Puerto Rico Temblor Sismo

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