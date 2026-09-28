Se reporta temblor en República Dominicana
Un sismo registrado el 27 de septiembre de 2026 sacudió la zona oriental de República Dominicana y se sintió en Puerto Rico.
- Clave informativa: Se reporta temblor en República Dominicana
- Punto central: Un sismo registrado el 27 de septiembre de 2026 sacudió la zona oriental de República Dominicana y se sintió en Puerto Rico.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 26 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 8 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
El resumen
Medios como Diario Libre señalaron que se trató del segundo sismo ocurrido ese domingo. Los informes preliminares de la cobertura muestran discrepancias en la magnitud calculada del movimiento telúrico, con menciones a una intensidad de 5.2 según Telemundo Puerto Rico y Acento, mientras que Listín Diario indicó en un informe preliminar que fue de 5.5.
Asimismo, El Nacional reportó fallas en el sistema de alerta en celulares, ya que usuarios indicaron que no recibieron notificaciones sobre el sismo. La cobertura actual no especifica datos concretos sobre daños materiales, personas afectadas o réplicas posteriores, por lo que estos detalles permanecen desconocidos a partir de los informes disponibles.
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Cobertura (8)
- Temblor de 5.2 en zona oriental de República Dominicana se siente en la isla Telemundo Puerto Rico · hace 4 h
- Fuerte temblor se siente en Santo Domingo; el segundo este domingo Diario Libre · hace 4 h
- La tierra vuelve a temblar: Fue de 5.5, según informe preliminar Listín Diario · hace 4 h
- Falla el sistema de alerta en celulares; usuarios reportan que no fueron notificados del fuerte sismo El Nacional — La voz de todos · hace 4 h
- Fuerte temblor de 5.2 sacude Santo Domingo la tarde de hoy Acento · hace 4 h
- La tierra vuelve a temblar: Fue de 5.5, según informe preliminar Listín Diario · hace 4 h
- Se reporta un sismo en la zona oriental de República Dominicana El Nuevo Día · hace 4 h
- Se reporta temblor en República Dominicana Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo ocurrió el temblor?
El sismo se reportó el 27 de septiembre de 2026.
¿Qué magnitud tuvo el sismo según los informes?
Los informes preliminares varían, registrando magnitudes de 5.2 y 5.5.
¿Funcionó el sistema de alerta en celulares?
No, usuarios reportaron que el sistema de alerta falló y no fueron notificados del sismo.
Velocidad
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