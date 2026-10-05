Abinader reta comparar 20 años oposición con su gestión de 6
El presidente Luis Abinader inauguró la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa y desafió a comparar su gestión con dos décadas de oposición.
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El resumen
El presidente Luis Abinader inauguró la vía que fortalece la conexión entre el Cibao y San José de Ocoa, y que la cobertura señala como una obra que abre nuevas oportunidades para la producción y el turismo. Durante este acto de inauguración, el mandatario lanzó un reto público para comparar los resultados de su gestión de seis años frente a veinte años de oposición, destacando las obras ejecutadas provincia por provincia.
La situación actual combina la defensa oficial de las realizaciones gubernamentales con señalamientos difundidos en la cobertura sobre el alto costo de la vida tras los seis años transcurridos. La Presidencia de la República Dominicana, Diario Libre, El Nacional y AlMomento.net registran las diferentes perspectivas sobre este balance político y de infraestructura.
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Cobertura (5)
- Abinader inaugura vía que fortalece la conexión entre el Cibao y San José de Ocoa Diario Libre · hace 52 min
- Presidente Luis Abinader lanza un reto: “Vamos a comparar 20 años contra 6”, al destacar obras ejecutadas por su Gobierno provincia por provincia Presidencia de la República Dominicana · hace 52 min
- Carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa abre nuevas oportunidades para la producción y el turismo El Nacional — La voz de todos · hace 52 min
- Seis años después: entre las realizaciones y alto costo de la vida AlMomento.net · hace 52 min
- Abinader reta comparar 20 años oposición con su gestión de 6 AlMomento.net · hace 52 min
Respuestas rápidas
¿Qué obra inauguró el presidente Luis Abinader?
Inauguró la vía que conecta el Cibao y San José de Ocoa, específicamente la carretera Nizao-Sabana Larga-Ocoa.
¿Cuál fue el reto planteado por Abinader?
Retó a comparar veinte años de oposición con su gestión de seis años, destacando las obras ejecutadas provincia por provincia.
¿Qué aspectos señalan los medios sobre los seis años de gobierno?
La cobertura resalta tanto las realizaciones en infraestructura como las menciones sobre el alto costo de la vida.
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