El presidente Luis Abinader inauguró la vía que fortalece la conexión entre el Cibao y San José de Ocoa, y que la cobertura señala como una obra que abre nuevas oportunidades para la producción y el turismo. Durante este acto de inauguración, el mandatario lanzó un reto público para comparar los resultados de su gestión de seis años frente a veinte años de oposición, destacando las obras ejecutadas provincia por provincia.

La situación actual combina la defensa oficial de las realizaciones gubernamentales con señalamientos difundidos en la cobertura sobre el alto costo de la vida tras los seis años transcurridos. La Presidencia de la República Dominicana, Diario Libre, El Nacional y AlMomento.net registran las diferentes perspectivas sobre este balance político y de infraestructura.