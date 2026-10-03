Abinader respalda decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en RD
El presidente Abinader respalda el veto a la selección haitiana de fútbol en la República Dominicana.
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El resumen
El presidente Luis Abinader respalda la decisión de vetar a la selección de fútbol de Haití para que no juegue en territorio dominicano, tras críticas por fallas de seguridad y el comportamiento de fanáticos durante un encuentro deportivo. La cobertura registra múltiples reacciones institucionales y políticas, incluyendo la respuesta de Omar Fernández a declaraciones de Wilson Isidor y la desvinculación de la Embajada de Haití respecto a los jugadores.
Los reportes de medios como AlMomento.net, El Nuevo Diario, Diario Libre y Listín Diario exponen las tensiones generadas alrededor del partido. Las publicaciones señalan la falta de prevención y los problemas de seguridad observados en el evento.
La cobertura no detalla fechas futuras para partidos ni medidas adicionales más allá del veto respaldado por el mandatario.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Embajada Haití se desvincula de declaraciones de jugadores AlMomento.net · hace 12 h
- La falta de prevención El Nuevo Diario · hace 12 h
- Critican comportamiento de fanáticos haitianos y fallas de seguridad durante partido RD-Haití El Nuevo Diario · hace 12 h
- Omar Fernández responde a Wilson Isidor: “Haití es Haití y República Dominicana es República Dominicana” Diario Libre · hace 12 h
- Abinader respalda decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en RD Listín Diario · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Quién respalda el veto a la selección haitiana?
El presidente Luis Abinader respalda la decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol para que no juegue en la República Dominicana.
¿Qué incidentes se señalan en la cobertura?
Se critican el comportamiento de los fanáticos haitianos, las fallas de seguridad durante el partido y la falta de prevención.
¿Cómo ha respondido la Embajada de Haití?
La Embajada de Haití se desvinculó de las declaraciones emitidas por los jugadores.
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