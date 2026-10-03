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Abinader respalda decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en RD

El presidente Abinader respalda el veto a la selección haitiana de fútbol en la República Dominicana.

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  • Clave informativa: Abinader respalda decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en RD
  • Punto central: El presidente Abinader respalda el veto a la selección haitiana de fútbol en la República Dominicana.
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El resumen

El presidente Luis Abinader respalda la decisión de vetar a la selección de fútbol de Haití para que no juegue en territorio dominicano, tras críticas por fallas de seguridad y el comportamiento de fanáticos durante un encuentro deportivo. La cobertura registra múltiples reacciones institucionales y políticas, incluyendo la respuesta de Omar Fernández a declaraciones de Wilson Isidor y la desvinculación de la Embajada de Haití respecto a los jugadores.

Los reportes de medios como AlMomento.net, El Nuevo Diario, Diario Libre y Listín Diario exponen las tensiones generadas alrededor del partido. Las publicaciones señalan la falta de prevención y los problemas de seguridad observados en el evento.

La cobertura no detalla fechas futuras para partidos ni medidas adicionales más allá del veto respaldado por el mandatario.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién respalda el veto a la selección haitiana?

El presidente Luis Abinader respalda la decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol para que no juegue en la República Dominicana.

¿Qué incidentes se señalan en la cobertura?

Se critican el comportamiento de los fanáticos haitianos, las fallas de seguridad durante el partido y la falta de prevención.

¿Cómo ha respondido la Embajada de Haití?

La Embajada de Haití se desvinculó de las declaraciones emitidas por los jugadores.

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Luis Abinader República Dominicana Haití Fútbol Omar Fernández

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