Abinader respalda decisión de vetar a la selección haitiana de fútbol de jugar en RD

El presidente Luis Abinader respalda la decisión de vetar a la selección de fútbol de Haití para que no juegue en territorio dominicano, tras críticas por fallas de seguridad y el comportamiento de fanáticos durante un encuentro deportivo. La cobertura registra múltiples reacciones institucionales y políticas, incluyendo la respuesta de Omar Fernández a declaraciones de Wilson Isidor y la desvinculación de la Embajada de Haití respecto a los jugadores.

Los reportes de medios como AlMomento.net, El Nuevo Diario, Diario Libre y Listín Diario exponen las tensiones generadas alrededor del partido. Las publicaciones señalan la falta de prevención y los problemas de seguridad observados en el evento.

La cobertura no detalla fechas futuras para partidos ni medidas adicionales más allá del veto respaldado por el mandatario.