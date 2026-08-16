¡Aplanadora! Rayados presume ataque letal y humilla a Juárez
Rayados deja a Juárez humillado en la jornada 4, con un ataque letal que lo coloca como líder del fútbol mexicano
El resumen
Diego Rossi protagonizó un golazo que fue difundido en video por Al Bat, reforzando la reputación ofensiva de los Rayados. ESPN Deportes resaltó que el equipo “aplastó” a FC Juárez en el estreno de Cuypers y Pineda, mientras mediotiempo.com ofreció la transmisión en vivo del encuentro. Los aficionados de Monterrey inundaron redes sociales con elogios al ataque.
El próximo desafío de Rayados será la jornada 5, donde intentarán mantener su posición de líder. Observadores señalarán si la ofensiva encabezada por Rossi, Pineda y el recién incorporado Cuypers sigue siendo tan letal. El desempeño de FC Juárez en sus próximos partidos será crucial para intentar revertir la situación.
La tabla de posiciones se actualizará después de los próximos encuentros.
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Cobertura (8)
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Respuestas rápidas
¿Quiénes fueron los jugadores destacados de Rayados en el partido?
Orbelín Pineda marcó, Diego Rossi anotó un golazo y Cuypers debutó con el equipo.
¿Qué posición ocupa Monterrey tras la victoria?
Monterrey se ubica como líder del fútbol mexicano después de aplastar a FC Juárez.
¿Cuál es el próximo compromiso de Rayados en la Apertura?
Rayados jugará su siguiente partido en la jornada 5, buscando mantener su liderazgo en la tabla.
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