¡Aplanadora! Rayados presume ataque letal y humilla a Juárez

Diego Rossi protagonizó un golazo que fue difundido en video por Al Bat, reforzando la reputación ofensiva de los Rayados. ESPN Deportes resaltó que el equipo “aplastó” a FC Juárez en el estreno de Cuypers y Pineda, mientras mediotiempo.com ofreció la transmisión en vivo del encuentro. Los aficionados de Monterrey inundaron redes sociales con elogios al ataque.

El próximo desafío de Rayados será la jornada 5, donde intentarán mantener su posición de líder. Observadores señalarán si la ofensiva encabezada por Rossi, Pineda y el recién incorporado Cuypers sigue siendo tan letal. El desempeño de FC Juárez en sus próximos partidos será crucial para intentar revertir la situación.

La tabla de posiciones se actualizará después de los próximos encuentros.