Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero

Según ESPN Deportes y elgrafico.com, Romero llegó procedente del Tottenham Hotspur, donde se despidió tras cinco temporadas, como indican también La Prensa Gráfica y el mismo elgrafico.com. Sports Illustrated describió su llegada como un refuerzo clave para la defensa de Simeone, y CTPost confirmó que el fichaje se realizó directamente del club inglés. Al ya entrenar con el conjunto, informó as.com que mantuvo una charla madrugadora con el entrenador, mientras Mundo Deportivo citó al propio jugador diciendo que hace tiempo que quería estar en el Atleti y que encaja a la perfección.

Además, Esto es Atleti resaltó que la línea defensiva del Atlético, a la que ahora se suma Romero, es una de las mejores del mundo y que su incorporación fortalece una línea que ya asusta en Europa. Aunque la presentación es clara, la cobertura no detalla los términos del contrato ni la fecha exacta del debut de Romero en partidos oficiales. Tampoco se especifica el número de la camiseta que portará ni los objetivos numéricos establecidos por el cuerpo técnico.

Los próximos informes seguirán la evolución de Romero en los entrenamientos y su inclusión en la alineación para los compromisos de LaLiga y la Europa League. La atención también se centrará en la charla con Simeone y en cómo su presencia impacta la evaluación de la defensa que, según Esto es Atleti, ya asusta en Europa. Se esperará ver su debut oficial en la siguiente jornada y observar si se mantiene la expectativa de que encaje a la perfección en el esquema táctica del técnico.