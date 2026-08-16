Tras un penal que erró Lionel Messi, el Inter Miami sufrió una goleada ante Nashville: perdió 4-1 por la MLS

Yahoo informó que Lionel Messi falló un penalti y que Nashville SC goleó al Inter Miami 4-1 en la jornada que define el liderato de la MLS. El mismo resultado fue presentado por MARCA, que también señaló la falta de Messi, y por AP News y San Antonio Express‑News, que confirmaron la cuenta final.

Diario AS añadió que la reacción de Messi frente al árbitro fue notable, describiendo una escena de tensión tras el fallido penalti. AP News y San Antonio Express‑News aportaron datos del segundo tiempo, señalando que Mukhtar anotó dos goles para Nashville, ampliando la ventaja.

Estos informes profundizan en el impacto del penalti fallado y en cómo los goles de Mukhtar definieron el marcador. Las diferentes coberturas difieren en el énfasis: mientras Diario AS subraya la disputa con el árbitro, Yahoo, MARCA y los medios estadounidenses se centran en el marcador y en los dos goles de Mukhtar.