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Alianza Lima: ¿Por qué Paolo Guerrero no jugará el clásico y qué variantes evalúa Guede entre Ramos, Gentile y Cantero ante Universitario?

Paolo Guerrero se pierde el clásico por un desgarro femoral y Pablo Guede debe elegir entre Ramos, Gentile y Cantero

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El resumen

El anuncio más inesperado del superclásico fue la ausencia del delantero histórico Paolo Guerrero, quien sufrió un desgarro femoral y quedará al margen del encuentro del sábado. La sorpresa se intensifica porque el técnico Pablo Guede debe decidir entre tres alternativas – Ramos, Gentile y Cantero – para cubrir el vacío ofensivo, según la investigación de El Comercio. Al mismo tiempo, la duda se extiende a la posición de Kevin Quevedo.

Varios reportes, entre ellos Depor y Diario Ahora, indican que el jugador está bajo evaluación y aún no figura en la lista definitiva. La publicación de Ovación.pe mostró los 20 elegidos sin Guerrero, mientras que AG Deportes recordó que Quevedo sigue como incógnita para el clásico. El próximo paso será la publicación final de la alineación minutos antes del pitazo.

Los observadores esperan la decisión definitiva sobre Quevedo y la alineación exacta de la alternativa elegida por Guede. El desempeño de la nueva delantera será crucial para que Alianza Lima intente revertir la ventaja reciente de Universitario y retome la lucha por el título.

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Respuestas rápidas

¿Por qué Paolo Guerrero no jugará el clásico?

Según ahora.com.pe, Guerrero sufre un desgarro femoral que le impide participar en el partido contra Universitario.

¿Qué alternativas está considerando Pablo Guede para reemplazar a Guerrero?

El artículo de El Comercio señala que el técnico evalúa a Ramos, Gentile y Cantero como posibles sustitutos en el ataque.

¿Está Kevin Quevedo confirmado para el clásico?

RPP Noticias muestra la lista oficial sin Quevedo, y varios medios indican que su participación sigue bajo evaluación y no está confirmada.

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