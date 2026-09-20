Universitario vs. Garcilaso EN VIVO: sigue el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura

Un potente cabezazo de Facundo Castelli, tras un pase de Francisco Arancibia, se registró en el encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026, jornada que contó con una baja crucial en Universitario debido a la ausencia de Matías di Benedetto. La cobertura de diversos medios detalla momentos adversos para Universitario en Cusco, incluyendo un marcador adverso de tres goles en contra en los primeros veinte minutos, un error vinculado a Piero Quispe durante la goleada y la reacción de Héctor Cúper tras el cuarto tanto recibido.

El seguimiento del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura continúa activo a través de las transmisiones en vivo y reportes de la prensa deportiva, mientras la cobertura no especifica aún los resultados finales ni las declaraciones posteriores de los protagonistas.