Universitario vs. Garcilaso EN VIVO: sigue el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura
Universitario enfrenta a Garcilaso por la fecha 6 del Torneo Clausura en medio de incidencias y reacciones en Cusco.
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Cobertura (7)
- El espectacular banderazo de los hinchas de Universitario en Cusco antes de enfrentar a Garcilaso [FOTOS] RPP Noticias · hace 16 h
- Facundo Castelli metió potente cabezazo, tras pase de Francisco Arancibia, en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026 Infobae · hace 16 h
- Baja crucial en Universitario: Matías di Benedetto no jugará ante Deportivo Garcilaso espndeportes.espn.com · hace 16 h
- Universitario vs. Garcilaso EN VIVO: sigue el partido por la fecha 6 del Torneo Clausura El Comercio Perú · hace 16 h
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- El error de Piero Quispe en la goleada que sufrió Universitario vs. Garcilaso ESPN México · hace 16 h
- La triste reacción de Héctor Cúper tras el cuarto gol que sufrió Universitario ante Garcilaso [VIDEO] RPP Noticias · hace 16 h
El resumen
Un potente cabezazo de Facundo Castelli, tras un pase de Francisco Arancibia, se registró en el encuentro entre Universitario y Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026, jornada que contó con una baja crucial en Universitario debido a la ausencia de Matías di Benedetto. La cobertura de diversos medios detalla momentos adversos para Universitario en Cusco, incluyendo un marcador adverso de tres goles en contra en los primeros veinte minutos, un error vinculado a Piero Quispe durante la goleada y la reacción de Héctor Cúper tras el cuarto tanto recibido.
El seguimiento del partido por la fecha 6 del Torneo Clausura continúa activo a través de las transmisiones en vivo y reportes de la prensa deportiva, mientras la cobertura no especifica aún los resultados finales ni las declaraciones posteriores de los protagonistas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 12 h.
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en el partido entre Universitario y Garcilaso?
Se disputó el encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura 2026, donde Deportivo Garcilaso anotó varios goles y Universitario sufrió momentos adversos en el marcador.
¿Qué jugadores fueron mencionados en la cobertura?
Los reportes mencionan a Facundo Castelli, Francisco Arancibia, Matías di Benedetto, Piero Quispe y Héctor Cúper.
¿Qué incidencias previas destacaron los hinchas?
Los hinchas de Universitario realizaron un banderazo en Cusco antes de enfrentar a Garcilaso.
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