Alejandro Eder agradece la donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel de 150.000 millones de pesos: “Inmenso gesto de amor, solidaridad y compromiso con Cali”
La familia Gilinski dona 150.000 millones de pesos para la reconstrucción de Cali tras un terremoto.
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El resumen
La familia conformada por Jaime Gilinski y su esposa Raquel ha anunciado una donación de 150.000 millones de pesos destinada a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, tras un reciente terremoto que ha afectado a la región. El anuncio se confirma a través de una carta enviada al presidente Abelardo De La Espriella y ha sido difundido ampliamente por diversos medios nacionales, entre ellos El Espectador, El Colombiano, El Tiempo y Revista Semana.
Esta asistencia financiera busca atender los daños estructurales sufridos en la infraestructura educativa y de salud. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder ha expresado su agradecimiento por la contribución económica, calificándola como un gesto de solidaridad y compromiso con la ciudad, mientras la cobertura periodística detalla los alcances de esta ayuda sin especificar aún los plazos exactos para la ejecución de las obras.
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Cobertura (8)
- Familia Gilinski donará COP 150.000 millones tras el terremoto: así será el apoyo El Espectador · hace 4 h
- Esta es la carta de Jaime Gilinski y su esposa Raquel, al presidente Abelardo De La Espriella, donde confirman la donación de $150.000 millones para la reconstrucción en Cali semana.com · hace 4 h
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Respuestas rápidas
¿Quiénes realizan la donación?
La donación es realizada por Jaime Gilinski y su esposa Raquel.
¿A cuánto asciende el monto de la ayuda financiera?
El monto confirmado es de 150.000 millones de pesos.
¿A qué se destinarán los recursos?
Los fondos están destinados a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali tras el terremoto.
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