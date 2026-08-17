Alejandro Eder agradece la donación de Jaime Gilinski y su esposa Raquel de 150.000 millones de pesos: “Inmenso gesto de amor, solidaridad y compromiso con Cali”

La familia conformada por Jaime Gilinski y su esposa Raquel ha anunciado una donación de 150.000 millones de pesos destinada a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali, tras un reciente terremoto que ha afectado a la región. El anuncio se confirma a través de una carta enviada al presidente Abelardo De La Espriella y ha sido difundido ampliamente por diversos medios nacionales, entre ellos El Espectador, El Colombiano, El Tiempo y Revista Semana.

Esta asistencia financiera busca atender los daños estructurales sufridos en la infraestructura educativa y de salud. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder ha expresado su agradecimiento por la contribución económica, calificándola como un gesto de solidaridad y compromiso con la ciudad, mientras la cobertura periodística detalla los alcances de esta ayuda sin especificar aún los plazos exactos para la ejecución de las obras.