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Gobierno de Abelardo De La Espriella entrega nuevo balance operativo de la Fuerza Pública en las últimas 24 horas: 72 capturas y seis neutralizaciones

El gobierno de Abelardo De La Espriella reporta 72 capturas y seis neutralizaciones en un nuevo balance operativo de la Fuerza Pública.

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El resumen

En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública ha ejecutado operaciones que dejaron un saldo de 72 capturas, seis neutralizaciones y la incautación de 975 kilos de cocaína en Guaviare, según informan medios como Revista Semana y Análisis Urbano. Los operativos incluyeron golpes a estructuras criminales en Cúcuta, Santa Marta, Ciénaga e Ipiales con 47 personas capturadas.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró que no permitirá que las mafias sigan imponiendo su ley en el país, conforme recogen las coberturas de alternativa caribe y otros portales. Las acciones continúan en distintas regiones del territorio nacional mientras las autoridades mantienen desplegados los operativos de seguridad.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Cuántas capturas se reportaron en el último balance?

El balance operativo indica que se registraron 72 capturas en total.

¿Qué cantidad de droga fue incautada?

Las coberturas señalan la incautación de 975 kilos de cocaína en Guaviare.

¿Qué ciudades menciona el reporte oficial?

Los golpes a estructuras criminales se reportaron en Cúcuta, Santa Marta, Ciénaga e Ipiales.

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Abelardo De La Espriella Fuerza Pública Colombia Guaviare Cúcuta

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