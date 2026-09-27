Gobierno de Abelardo De La Espriella entrega nuevo balance operativo de la Fuerza Pública en las últimas 24 horas: 72 capturas y seis neutralizaciones

En las últimas 24 horas, la Fuerza Pública ha ejecutado operaciones que dejaron un saldo de 72 capturas, seis neutralizaciones y la incautación de 975 kilos de cocaína en Guaviare, según informan medios como Revista Semana y Análisis Urbano. Los operativos incluyeron golpes a estructuras criminales en Cúcuta, Santa Marta, Ciénaga e Ipiales con 47 personas capturadas.

El presidente Abelardo De La Espriella declaró que no permitirá que las mafias sigan imponiendo su ley en el país, conforme recogen las coberturas de alternativa caribe y otros portales. Las acciones continúan en distintas regiones del territorio nacional mientras las autoridades mantienen desplegados los operativos de seguridad.